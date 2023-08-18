"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Walmart Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $172 за штуку, что предполагает потенциал роста 10% с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания развивает три направления: сеть магазинов Walmart, сеть центров оптовой и мелкооптовой торговли клубного типа Sam''s Club; и международный бизнес, - отмечают аналитики. - В ближайшем будущем покупателям придется больше средств из собственных заработков тратить на продукты, и у них остается меньше денег на электронику, обустройство дома и одежду. - эти товары более рентабельны для Walmart. Ситуации для компании не простая, но ее магазины - всегда хороший выбор, если покупателям нужно экономить. Компания наращивает долю рынка продовольственных товаров, и покупатели выбирают товары собственные марки Walmart ради дополнительной экономии. Мы ждем роста рентабельности за счет инвестиций в логистику, технологии и персонал".

Walmart - крупнейший в мире ритейлер с выручкой за финансовый 2023 год свыше $600 млрд.

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