Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Cisco Systems до $56

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Cisco Systems Inc. с $53 до $56 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Результаты Cisco Systems заIV финансовый квартал и гайденс на следующие три месяца оказались лучше ожиданий инвесторов, в то же время ориентиры менеджмента на весь 2024 финансовый год в отношении выручки немного разочаровали, - пишет аналитик Егор Толмачев. - В фокусе компании - операционная эффективность и возвращение средств акционерам. Это остается ключевым инвестиционным тезисом. При этом все продуктовые сегменты бизнеса, за исключением основного Secure, Agile Networks, показывают не лучшие результаты. Тем не менее позитивная квартальная динамика портфеля заказов, увеличение выручки от ПО и активность на рынке M&A оставляют потенциал для ускорения роста. Мы оцениваем квартальный отчет Cisco Systems нейтрально и кардинально не меняем наши прогнозы в отношении компании, но продолжим следить за динамикой новых заказов и конкурентными позициями, которые вызывают опасения".

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