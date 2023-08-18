"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Группы Позитив с целью 2400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Позитив" с целью 2400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,31%, стоп-приказ: 2020 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Центр стратегических разработок (ЦСР) прогнозирует, что к 2027 году рынок кибербезопасности в РФ будет в среднем расти на 24% в год. На фоне того, что зарубежные конкуренты компании фактически ушли с рынка, доля Positive Technologies в ближайшее время будет увеличиваться, полагают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения общая восходящая тенденция сохраняется. После небольшой коррекции в виде бокового движения, котировки могут обновить исторический максимум. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2020 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,79", - указывают эксперты инвесткомпании.

Positive Technologies - ведущий разработчик решений для информационной безопасности.

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