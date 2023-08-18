Рубль может получить дополнительную поддержку на следующей неделе - УК "Первая"

Рубль может получить дополнительную поддержку на следующей неделе в виде ускорения продажи части валютной выручки экспортерами в преддверии погашения налоговых обязательств, полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Российская валюта на неделе значительно укрепилась - рост рубля составил почти 6%. Резким укреплением национальная валюта отреагировала на внезапное повышение ключевой процентной ставки в начале недели, - отмечает эксперт. - Инвесторы оценили, что данное повышение может оказать положительное влияние как на инфляцию, так и на курс рубля в будущем. Повышение ставки, во-первых, повысит привлекательность рублевых активов, что приведет к повышению нормы сбережения граждан в них, во-вторых, снизит потребительское кредитование, которое в том числе влияет на увеличение спроса на импорт, и, как следствие, на ослабление рубля. Уже на следующей неделе рубль может получить дополнительную поддержку в виде ускорения продажи части валютной выручки экспортерами в преддверии погашения налоговых обязательств".

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