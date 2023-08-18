Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Galaxy Entertainment

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Galaxy Entertainment с целевой ценой HKD67 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Компания Galaxy Entertainment представила финансовые результаты за 2К23: выручка, составив HKD8,6 млрд, выросла более чем на 200%, но оказалась на 4,2% ниже прогнозов.

"После отмены в 1К23 ограничений, связанных с COVID-19, Макао продолжает восстанавливаться, - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов. - Число посетителей Макао достигло 6,7 млн человек, превысив показатель годичной давности на 322%, а квартальной - на 35%. Именно благодаря этому компании удалось нарастить выручку более чем на 200%. Расходы росли медленнее выручки, за счет чего Galaxy Entertainment удалось вывести EBITDA в плюс. Отчетность оказалась немного хуже наших ожиданий и прогнозов аналитиков. Однако мы ожидаем дальнейшего восстановления игорного рынка в Китае и сохраняем по акциям эмитента рейтинг "покупать".

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