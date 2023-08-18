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18 августа 2023 года 16:05
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Galaxy Entertainment
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Galaxy Entertainment с целевой ценой HKD67 за штуку, сообщается в обзоре банка. Компания Galaxy Entertainment представила финансовые результаты за 2К23: выручка, составив HKD8,6 млрд, выросла более чем на 200%, но оказалась на 4,2% ниже прогнозов. "После отмены в 1К23 ограничений, связанных с COVID-19, Макао продолжает восстанавливаться, - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов. - Число посетителей Макао достигло 6,7 млн человек, превысив показатель годичной давности на 322%, а квартальной - на 35%. Именно благодаря этому компании удалось нарастить выручку более чем на 200%. Расходы росли медленнее выручки, за счет чего Galaxy Entertainment удалось вывести EBITDA в плюс. Отчетность оказалась немного хуже наших ожиданий и прогнозов аналитиков. Однако мы ожидаем дальнейшего восстановления игорного рынка в Китае и сохраняем по акциям эмитента рейтинг "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-GALAXY/ENTERTAINMENT-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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