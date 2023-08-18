Рубль днем слабо меняется к доллару и евро на снижении активности игроков после сильного роста ранее на неделе и перед выходными днями

Москва. 18 августа. Доллар США немного дешевеет, евро, напротив, столь же незначительно укрепляется на Московской бирже в пятницу днем. Рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамики в основных парах и снижения активности участников торгов перед выходными днями.

Курс доллара США составил 93,66 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,78 руб./EUR1, подорожав на те же 11,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,15 копейки - до 97,31 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2,5 копейки - до 12,8 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные разнонаправленные колебания к доллару и евро днем в пятницу в рамках стабилизации после сильного восстановительного роста в предыдущие дни и перед выходными днями. Участники рынка продолжают анализировать сообщения СМИ относительно мер российских властей по стабилизации курса. В частности, как сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией, власти поручили экспортерам максимально обеспечить поступление валютной выручки на свои счета в российских банках и увеличить продажу валюты.

Так, по словам одного из собеседников агентства, с 21 августа экспортеры должны будут еженедельно отчитываться перед профильными ведомствами об объемах репатриируемой валютной выручки и ее продажах.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили, что профильные ведомства и ЦБ РФ обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки. Встреча крупных экспортеров с руководством правительства, ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго прошла в понедельник. Целью был поиск мер для стабилизации курса рубля. На этой встрече представители министерств и регулятора попросили компании активизировать продажу валюты в рынок, а также отчитаться об объемах этих продаж.

Помимо этого, встал вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании "посредников". В этой связи обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей.

При этом предполагалось, что если данные меры не дадут эффекта к концу недели, то власти будут готовы вернуть механизм продажи валютной выручки на внутреннем рынке.

В то же время в среду газета "Ведомости" сообщила, что власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров.

По данным издания, правительству удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Представители бизнеса в целом согласились продавать больше. Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, сообщил один из источников.

Минфин и Банк России не ответили на запрос "Интерфакса".

РФ в феврале 2022 года ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки. Позже планку опустили до 50%, а с 10 июня норматив обязательной продажи был обнулен. После, 21 июня, правкомиссия по иностранным инвестициям приняла решение разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом без обязательного возврата ее в уполномоченные банки, то есть без репатриации. При этом было разъяснено, что требование о репатриации сохраняется в отношении сырьевого экспорта. Позже вышел указ президента, которым размер обязательной репатриации валютной выручки был приравнен к уровню обязательной продажи валюты. Таким образом, фактически обязательная репатриация была отменена (кроме сырьевого экспорта).

"Рубль на текущей неделе остановил ослабление, получив поддержку от повышения процентной ставки ЦБ РФ, а также новостей об усилении контроля за продажей валютной выручки экспортерами с 21 августа. Российская валюта обладает некоторым нереализованным потенциалом восходящей коррекции и при положении доллара, евро и юаня ниже 93,85 руб., 102,75 руб. и 12,90 руб. соответственно, может направиться в район 89 руб., 99 руб. и 12,50 руб. Преодоление последних отметок, в свою очередь, будет говорить о возможности смены в том числе среднесрочного нисходящего тренда", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Рубль в четверг продолжил укрепляться, и курс пары "доллар-рубль" в моменте даже опускался к 92,6 руб./$1. Инвесторы позитивно восприняли новости о неформальном соглашении по наращиванию продаж валютной выручки экспортерами, хоть и пока сложно оценить долгосрочную эффективность таких мер. Рынок в пятницу продолжит отыгрывать новости о мерах поддержки рубля, и курс пары "доллар-рубль" попробует закончить неделю ниже 93,5 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Нефтяные цены начали минусовать днем и завершают неделю снижением на фоне слабых статданных из Китая и опасений новых повышений процентной ставки Федрезерва.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,71% - до $83,51 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,82% - до $79,74 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 0,8%, WTI - на 1,3%. Тем не менее, с начала этой недели Brent подешевела более чем на 3%, WTI - более чем на 2%.

Сильные статданные из США, опубликованные на этой неделе, ослабили надежды инвесторов на завершение цикла подъема ставки в США, что привело к скачку доходностей десятилетних US Treasuries до максимума с 2007 года.

Тем временем худшая, чем ожидалось, китайская макростатистика вызвала опасения по поводу медленного восстановления экономики крупнейшего в мире импортера топлива.