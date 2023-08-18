"Финам" подтверждает рейтинг акций Applied Materials на уровне "держать" и целевую цену $143,1 за штуку, что соответствует потенциалу роста 4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Компания Applied Materials представил достаточно сильный отчет за III квартал 2023 финансового года с окончанием 30 июля. Выручка уменьшилась на 1,5% г/г до $6,43 млрд на фоне непростой ситуации в глобальной полупроводниковой отрасли, но превзошла консенсус-прогноз на уровне $6,2 млрд", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Руководство Applied Materials представило весьма сильный прогноз на IV финквартал, в котором планирует заработать $1,82-2,18 на акцию (снижение на 1,5% г/г по центральной точке диапазона) при выручке $6,51 млрд плюс/минус $400 млн (снижение на 3,5% г/г). Ожидания аналитиков существенно ниже и составляют $5,9 млрд для выручки и $1,6 для EPS, отмечается в комментарии. В Applied Materials полагают, что текущие проблемы являются краткосрочными и не помешают глобальному рынку полупроводников достичь $1 трлн к концу этого десятилетия, подчеркивает Додонов.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.