S&P 500 продолжит движение вниз при сохранении повышенной волатильности - Freedom Finance Global

S&P 500 продолжит в пятницу движение вниз при сохранении повышенной волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

"Волатильность остается выше средней: "индекс страха" VIX перед началом торгов 18 августа закрепился на отметке 18,1 пункта, вернувшись на майские уровни, - констатирует эксперт. - Давление на котировки оказывает как внутренняя макроэкономическая ситуация, так и слабая статистика из КНР. На пятницу не запланировано публикаций важных для американского инвестсообщества макроданных или квартальных отчетов, поэтому движения на фондовых площадках, вероятно, продолжат определять те же факторы, что и накануне. Большинство участников торгов прогнозируют продолжение ужесточения монетарных условий ФРС, но более оптимистично настроены в отношении перспектив американской экономики. Ввиду отсутствия новых фундаментальных драйверов роста, вероятнее всего, S&P 500 продолжит двигаться вниз при сохранении повышенной волатильности".

Аналитик напоминает, что в ходе предыдущих торгов S&P 500 опустился до минимума за последний месяц. По мнению Толмачева, большинство технических индикаторов указывают на возможность дальнейшей коррекции на предстоящей сессии. "В отсутствие фундаментальных факторов поддержки восходящее движение представляется маловероятным. RSI и MACD указывают на преобладание "медведей", а движение краткосрочных скользящих средних дает сигнал к продаже. Динамика фьючерсов указывает на открытие в небольшом минусе", - отмечает эксперт.

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