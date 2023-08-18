"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций China Resources Beer с прогнозной стоимостью 66 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 43% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Мы положительно оцениваем вышедший отчет эмитента за 1П23. Считаем акции китайского пивовара интересными, поскольку бизнес демонстрирует хорошие результаты, менеджмент видит потенциал для дальнейшего улучшения финансовых показателей за счет увеличения доли продаж премиальных марок пива. Кроме того, компания продолжает фокусироваться на упрощении управленческой структуры, в том числе в приобретенном бизнесе по производству китайской водки, контролю за затратами и оптимизации производства. За год бумаги снизились в стоимости на 21% по сравнению со снижением индекса Hang Seng на 9%. По нашему мнению, такое снижение не оправдано для компании нециклической отрасли с отрицательным чистым долгом и уверенными темпами роста на зрелом рынке", - отмечает аналитик Анна Буйлакова.

China Resources Beer - одна из крупнейших пивоваренных компаний в Китае, входит в государственный конгломерат China Resources. Эмитент управляет производством на 63 пивоварнях в 24 провинциях, занимается продажей и дистрибуцией алкогольных напитков под местными (Snow) и интернациональными (Heineken) брендами.

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