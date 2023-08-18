Индекс МосБиржи вернулся к уровням четверга, РТС ускорил рост на фоне возобновившегося укрепления рубля

Москва. 18 августа. Индекс МосБиржи, умеренно подраставший в начале торговой сессии, спустя час торгов растерял все утренние достижения и вернулся к уровням закрытия четверга, в то время как индекс РТС ускорил рост благодаря возобновившемуся укреплению рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3058,2 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1039,47 пункта (+1,02%); цены "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 3,3%.

Доллар США к этому моменту снизился до 92,67 руб./$1 (-1,1 рубля к закрытию четверга).

Подорожали обыкновенные акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%, "префы" прибавили в цене также 0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%).

Вместе с тем подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%, "префы" потеряли в цене 0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%).

Наблюдательный совет ВТБ на заседании 5 сентября рассмотрит ряд важных кадровых вопросов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госбанка. В четверг издание Frank Media со ссылкой на источники сообщило, что бывший руководитель розничного бизнеса ВТБ 24 и Почта банка Георгий Горшков может возглавить розничное направление ВТБ. Он сменит зампреда правления Анатолия Печатникова, который руководил этим бизнесом с 2018 года, когда произошло объединение ВТБ и ВТБ 24. "Состав правления ВТБ утверждается наблюдательным советом банка. Его очередное заседание запланировано на 5 сентября, в повестке - в том числе ряд важных кадровых вопросов. До решения набсовета комментарии преждевременны", - заявили в ВТБ, комментируя возможные изменения в правлении.

Лучше рынка чувствуют себя также акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) на новостях о дивидендах. Наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 руб. на одну обыкновенную и 0,22 рубля - на одну привилегированную акцию.

Во "втором эшелоне" активно растут ценные бумаги "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), их котировки выросли на 27,6% (до 1,0585 рубля за штуку). Из-за роста цены акций ОАК более чем на 20% Мосбиржа в период с 10:49 до 11:19 мск в режиме основных торгов "T+" проводила дискретный аукцион для данных ценных бумаг.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к умеренному росту рублевых цен российских акций в начале торгов пятницы способствовала как локальная стабилизация курса рубля, так и рост мировых цен на нефть. Однако возобновившееся в ходе торгов 18 августа укрепление нацвалюты свело на нет все утренние достижения индекса МосБиржи. Кроме того, сдерживает повышение российских акций и наблюдаемая нестабильность мировых фондовых рынков. Вместе с тем индекс РТС получил дополнительный импульс для повышения от перешедшего к росту курса рубля.

Цены на нефть слегка подрастают на торгах в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне слабых статданных из Китая, а также сигналов о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 мск в пятницу составила $84,13 за баррель, что всего на 0,01% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 0,8%, до $84,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,1%, до $80,47 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,3%, до $80,39 за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть поднимались до максимумов с начала 2023 года благодаря ожиданиям "мягкой посадки" американской экономики. Новостной поток этой недели был менее воодушевляющим для нефтяного рынка, поскольку новая волна опасений в отношении китайского рынка недвижимости и экономики КНР в целом охладили оптимизм инвесторов в отношении экономического роста.

Американский рынок акций завершил торги 17 августа снижением на фоне скачка доходностей US Treasuries. Надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США несколько ослабли после публикации в среду протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Протокол показал, что многие руководители американского ЦБ продолжали "наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Статданные, обнародованные в четверг, подтвердили сохранение устойчивости рынка труда США, показав, что у Федрезерва остается пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 11 тыс., до 239 тыс. человек с пересмотренных 250 тыс. неделей ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее уровня в 248 тыс. На этом фоне доходность десятилетних US Treasuries подскочила в четверг до 4,329% годовых - максимума с 2007 года. Процентная ставка 30-летних американских госбумаг поднималась до 4,426% годовых - самого высокого значения с 2011 года.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной (на уровне 5,25-5,5%) на сентябрьском заседании оценивается рынком в 87%. Шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов в ноябре оценивается трейдерами в 37%, по данным CME FedWatch.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона падают в пятницу вслед за снижением Уолл-стрит на фоне скачка доходностей US Treasuries. Негативом для азиатских рынков также стала информация о том, что китайский застройщик China Evergrande Group подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке. Это усилило опасения инвесторов в отношении рынка недвижимости КНР и последствий проблем девелоперов для китайской экономики в целом.

Европейские фондовые площадки также снижаются в начале торгов 18 августа, теряя по основным индексам от 0,3% до 0,9%. В свою очередь фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 также снижается - на 0,1%, что говорит о сохраняющихся негативных настроениях на фондовом рынке США.

По словам аналитика "БКС Мир инвестиций" Юлии Голдиной, "российский рынок завершил вчерашнюю торговую сессию ростом: индекс МосБиржи прибавил 0,3%, а РТС - почти полтора процента. Все отраслевые индексы завершили день на положительной территории. В лидерах роста оказались акции "Московской биржи". После решения ЦБ РФ повысить ставку во вторник "Мосбиржа" пока выступает основным бенефициаром. В целом на российском рынке формируется боковая формация. Ключевые уровни поддержки по индексу МосБиржи находятся в районе 3015-3025 пунктов, и при пробитии этих уровней распродажи могут ускориться с ближайшей целью 2880 пунктов. Однако среднесрочно мы продолжаем позитивно смотреть на рынок. Тем не менее, сегодня торги могут пройти в нейтральном ключе - будет работать эффект пятницы".

Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что "вчера отечественные инвесторы пытались выкупить просадку предыдущих дней. Индекс МосБиржи подрос на треть процента, но на вечерних торгах покупки усилились. Вчерашний подъем наблюдался на растущем рубле. Причем дорожали даже акции экспортеров, в том числе черных металлургов. По понедельникам в этом году рынок акций традиционно сильно растет. В последнее время многие инвесторы стали покупать акции заранее, в пятницу. Так что ближайшие два дня могут многое сказать о настроениях и наличии денег на новые приобретения на рынке".

По мнению Антонова, "наиболее вероятными видятся два сценария: либо боковик с границами 3000-3200 пунктов по индексу МосБиржи, либо попытка слома среднесрочного восходящего тренда с уходом индикатора в район 2800 пунктов. Из бумаг по-прежнему наиболее интересными выглядят акции "Московской биржи", которая в результате повышения ключевой ставки должна нарастить процентные доходы. При этом рекомендуем при первой возможности сбрасывать акции девелоперов. Уже многие ведущие банки объявили вчера о повышении кредитных ставок, в том числе по ипотеке".

Вероятно снижение активности инвесторов на российском рынке акций на торгах в пятницу при стабильном фоне, считает эксперт компании "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

"Российский рынок акций постепенно "переварил" фактор высокой ключевой ставки и адаптировался к волне укрепления рубля. Индекс МосБиржи в четверг вырос. Долларовый РТС растет уже четвертую сессию подряд. Однако это движение пока просто укладывается в рамки устоявшегося боковика. Никакого выраженного тренда нет. Обороты в акциях нормализовались и вернулись к средним значениям последних недель. В пятницу активность инвесторов может еще снизиться при стабильном фоне, - полагает аналитик. - По индексу МосБиржи сформировалась очень четкая техническая картина, позволяющая выделить ключевые рубежи поддержки, которые будут отделять рынок от более сильной коррекции. Отметки 3015-3025 пунктов теперь являются важной реперной точкой. Это нижний предел фигуры "двойная вершина", слом которой приведет к ускорению распродаж и перестановке целей снижения к 2880 пунктам или чуть ниже".

"Но результаты торговой сессии четверга внушают оптимизм, так как российские акции сумели противостоять снижению пары USD/RUB, с которой в последние недели наблюдалась очень высокая корреляция. Причем неплохо выглядели даже экспортеры, - отмечает Карпунин. - Подобная устойчивость в целом справедлива, так как, на наш взгляд, в стоимость акций многих сырьевиков еще даже не заложен сценарий сохранения курса на уровне 90 руб./$1. То есть потенциал для роста на длинной дистанции при прочих равных сохраняется. А вот что касается краткосрочной картины, то здесь как раз следим за указанными выше уровнями по индексу МосБиржи".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 12,72 млрд рублей (из них 2,01 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,62 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,26 млрд рублей на акции ОАК).