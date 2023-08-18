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Главная / Мнения аналитиков / S&P 500 может продолжить коррекцию в ближайшие дни - "Финам"
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18 августа 2023 года 11:57
S&P 500 может продолжить коррекцию в ближайшие дни - "Финам"
Индекс S&P 500 с высокой вероятностью может продолжить коррекцию вниз в ближайшие торговые сессии, считает аналитик "Финама" Александр Королев. "Американский фондовый рынок в четверг закрылся на отрицательной территории на фоне сохраняющихся опасений длительной жесткой денежно-кредитной политики со стороны Федрезерва. Помимо опубликованного в среду протокола заседания FOMC этому способствовало снизившееся на прошлой неделе с 250 тыс. до 239 тыс. число первичных заявок на пособия по безработице, что говорит в сторону по-прежнему высокой устойчивости американского рынка труда к политике ФРС. Индекс S&P 500 пробил нижнюю полосу Боллинджера в четверг, что указывает на высокую вероятность продолжения коррекции в ближайшие сессии. Поддержка может быть найдена вблизи уровня 4330 пунктов", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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