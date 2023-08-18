Краткосрочных триггеров для бумаг МТС в настоящее время нет - "Мои Инвестиции"

Очевидных краткосрочных триггеров для бумаг "МТС" в настоящее время нет, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Софья Стрельцова и Полина Панина.

"Эмитент представит 22 августа результаты за II квартал 2023 года. Пока наибольший интерес для инвесторов, на наш взгляд, по-прежнему представляют потенциальные дивиденды "МТС". До сих пор компания выплачивала только годовые дивиденды, поэтому мы не ждем каких-то объявлений до весны следующего года, когда будет дана рекомендация по дивидендам за 2023 год. Как следствие, пока не видим очевидных краткосрочных триггеров для акций, - указывают эксперты. - Более того, недавнее повышение ставок неизбежно снижает привлекательность дивидендной истории "МТС". На данный момент у эмиткнта нет официальной дивидендной политики, и мы полагаем, что пока компания воздержится от ее формального утверждения. При этом не ожидаем снижение размера дивидендов относительно уровня 2022 года (34,29 руб. на акцию). Учитывая умеренные темпы роста и отсутствие явных краткосрочных катализаторов, считаем текущую оценку компании на уровне 4,1х EV/EBITDA за 2023 год и 3,8x за 2024 год справедливой. При этом в долгосрочной перспективе экосистемные продукты, в том числе финтех и реклама, сохранят высокие темпы роста, что должно способствовать постепенной переоценке "МТС" и повышению справедливых оценочных мультипликаторов".

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