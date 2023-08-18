Кривая ОФЗ может снизиться еще на 7-10 б.п. в пятницу - ПСБ

Кривая ОФЗ может снизиться еще на 7-10 б.п. в течение торговой сессии в пятницу, основным триггером для рублевых гособлигаций становится рубль, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Рубль пока сохраняет потенциал к укреплению, что позволит и кривой ОФЗ завершить текущую неделю несколько ниже (ждем снижение еще на 7-10 б.п.). Основным триггером для ставки и ОФЗ становится рубль - удержание его относительно доллара ниже 95 руб./$1, на наш взгляд, не создает угрозы дальнейшего повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании. Кроме того, у ЦБ и правительства остаются в запасе инструменты для поддержания рубля. Спекулятивно можно рекомендовать несколько увеличить дюрацию портфеля облигаций за счет 5-7-летних бумаг (в более длинных ОФЗ будет сохраняться навес предложения от Минфина РФ)", - пишет эксперт в комментарии.

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