Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка подрасти в рамках коррекции после падения на новостях о повышении ставки ЦБ РФ

Москва. 18 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти в рамках коррекции после заметного падения в начале недели на новостях о повышении ключевой ставки ЦБ РФ до 12% годовых на внеочередном заседании 15 августа; при этом внешние сигналы, являющиеся преимущественно негативными, будут сдерживать ценовой рост российских облигаций, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций завершил торги 17 августа снижением на фоне скачка доходностей US Treasuries. Надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США несколько ослабли после публикации в среду протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Протокол показал, что многие руководители американского ЦБ продолжали "наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Статданные, обнародованные в четверг, подтвердили сохранение устойчивости рынка труда США, показав, что у Федрезерва остается пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 11 тыс., до 239 тыс. человек с пересмотренных 250 тыс. неделей ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее уровня в 248 тыс.

На этом фоне доходность десятилетних US Treasuries подскочила в четверг до 4,329% годовых - максимума с 2007 года. Процентная ставка 30-летних американских госбумаг поднималась до 4,426% годовых - самого высокого значения с 2011 года. Повышение долгосрочных процентных ставок увеличивает стоимость заимствований для домовладельцев, государства и компаний, что может сказаться на корпоративных прибылях и темпах экономического роста.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной (на уровне 5,25-5,5%) на сентябрьском заседании оценивается рынком в 87%. Шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов в ноябре оценивается трейдерами в 37%, по данным CME FedWatch.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона падают в пятницу вслед за снижением Уолл-стрит на фоне скачка доходностей US Treasuries. Негативом для азиатских рынков также стала информация о том, что китайский застройщик China Evergrande Group подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке. Это усилило опасения инвесторов в отношении рынка недвижимости КНР и последствий проблем девелоперов для китайской экономики в целом. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился в ходе торгов на 0,43%, гонконгский Hang Seng теряет 1,64%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,55% в ходе торгов. Потребительские цены в Японии в июле выросли на 3,3% в годовом выражении. Инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал ее замедление до 2,5%. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 3,1% в годовом выражении. В июне рост составлял 3,3%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже 16 месяцев подряд. Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 0,7% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 теряет менее 0,1%.

Вместе с тем цены на нефть плавно подрастают на торгах в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне слабых статданных из Китая, а также сигналов о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $84,21 за баррель, что на 0,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 0,8%, до $84,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,27%, до $80,61 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,3%, до $80,39 за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть поднимались до максимумов с начала 2023 года благодаря ожиданиям "мягкой посадки" американской экономики. Новостной поток этой недели был менее воодушевляющим для нефтяного рынка, поскольку новая волна опасений в отношении китайского рынка недвижимости и экономики КНР в целом охладили оптимизм инвесторов в отношении экономического роста.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 17 августа снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,674 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,219 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост в рамках коррекции после заметного падения в начале недели, связанного с повышением ключевой ставки ЦБ РФ на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном заседании 15 августа.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,14% и составил 108,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,16%, поднявшись до 864,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Магнит БО-004Р-01" (+0,95%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,78%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-08" (-0,84%), "РЖД-001P-05R" (-0,4%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ЭкономЛизинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 16,4% годовых, купоны квартальные.

ООО "Энергоника" полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона и всех последующих купонов до погашения была установлена на уровне 16% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-6-го, 9-10-го, 13-14-го, 17-18-го купонов, еще 20% от номинала в дату окончания 20-го купона. Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001Р объемом до 2 млрд рублей. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Совкомбанк лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П06 номинальным объемом 2 млрд рублей, реализовав 67,17% выпуска на 1,343 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 мая, размещение займа началось 22 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 10,38% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация: по 15% от номинала будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 25% от номинала - в дату окончания 12-го купона.

ООО "Газпром капитал" установил размер спреда к ставке RUONIA трех выпусков 5-летних облигаций серий БО-002Р-01 - БО-002Р-03 общим объемом 120 млрд рублей на уровне 1,3% (или 130 базисных пунктов). Купоны по выпускам будут квартальными с привязкой к RUONIA. Сбор заявок на выпуски прошел 16 августа без премаркетинга. Объем каждого из займов составляет 40 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 21 августа. Мосбиржа в конце июня зарегистрировала 8 выпусков облигаций ООО "Газпром капитал" серий БО-002Р-01 - БО-002Р-08. Данные выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 500 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 50 лет.

ООО "Интерлизинг" планирует 24 августа с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-06 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 14,75% годовых. Купоны квартальные. По займу будет предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения - 17,5% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около 2,1 года. Техразмещение запланировано на 28 августа. Ранее компания планировала открыть книгу заявок на данный выпуск 22 августа с ориентиром по ставке 1-го купона не выше 12,75% годовых.

ООО "Трейдберри" планирует разместить выпуск 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) 14 сентября досрочно погасит оба выпуска облигаций, находящихся в обращении - серии 001Р-01 и 001Р-02 - общим объемом 2,3 млрд рублей. Объем серии 001Р-01 составляет 2 млрд рублей, плановая дата погашения - 27 мая 2025 года (около 2,7 лет), объем выпуска 001Р-02 - 298,929 млн рублей, дата погашения - 27 июня 2025 года (около 2,8 лет). Выпуски были размещены в августе 2022 года по ставке 0,01% годовых, купоны полугодовые.