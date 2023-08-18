Вероятно укрепление рубля на торгах в пятницу - ПСБ

Курс пары доллар/рубль, скорее всего, завершит текущую торговую неделю в диапазоне 90-93 руб./$1 с вероятностью ухода к его нижней границе на фоне возможной повышенной активности экспортеров в пятницу, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

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