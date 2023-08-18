"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Hong Kong Exchanges and Clearing

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций оператора Гонконгской биржи Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) на 4% - с 400 до 384 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

Целевая цена соответствует P/E 39x 2023e и 35x 2024e.

"Компания отчиталась за 1П23: во 2К23 выручка увеличилась на 18% г/г (снизилась на 10% к/к) - до HKD5,02 млрд. Прибыль выросла на 34% г/г (снизилась на 15% к/к) - до HKD2,9 млрд, что на 4% ниже прогноза ввиду более низкого, чем ожидалось, инвестиционного дохода. Без учета инвестиционного дохода выручка от основной деятельности снизилась на 8% г/г (минус 4% к/к) - до HKD3,84 млрд - из-за снижения объемов торгов. Выручка HKEX за 1П23 увеличилась на 18% г/г (до HKD10,58 млрд), прибыль выросла на 31% г/г - до HKD6,31 млрд, что на 3 п.п. выше, чем в 1К23. Во 2К23, выручка от основной деятельности была более устойчивой, чем обороты рынка, - указывают аналитики. - Торговля на Stock Connect, на рынках деривативов, биржевых продуктов и LME активная, несмотря не невысокие обороты местного фондового рынка. Инвестиционный доход остается важнейшим драйвером роста прибыли. Во 2К23 инвестиционный доход вырос на HKD1,11 млрд г/г, но снизился на 26% к/к (до HKD 1,14 млрд), что соответствует 23% совокупной выручки. В дальнейшем ожидаем сохранение высокого инвестиционного дохода на фоне высоких процентных ставок".

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