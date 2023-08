Brent - $84,04 за баррель

Рынок акций США снизился на торгах в четверг. Рынки акций стран АТР падают в пятницу. Цены на нефть стабильны, но завершают неделю снижением.

Американский рынок акций завершил торги в четверг снижением на фоне скачка доходностей US Treasuries.

Надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США несколько ослабли после публикации в среду протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Протокол показал, что многие руководители американского ЦБ продолжали "наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Статданные, обнародованные в четверг, подтвердили сохранение устойчивости рынка труда США, показав, что у Федрезерва остается пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 11 тыс., до 239 тыс. человек с пересмотренных 250 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее уровня в 248 тыс.

На этом фоне доходность десятилетних US Treasuries подскочила в четверг до 4,329% годовых - максимума с 2007 года. Процентная ставка 30-летних американских госбумаг поднималась до 4,426% - самого высокого значения с 2011 года.

Повышение долгосрочных процентных ставок увеличивает стоимость заимствований для домовладельцев, государства и компаний, что может сказаться на корпоративных прибылях и темпах экономического роста, отмечает Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной (на уровне 5,25-5,5%) на сентябрьском заседании оценивается рынком в 87%. Шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов (б.п.) в ноябре оценивается трейдерами в 37%, по данным CME FedWatch.

"Я думаю, вероятность повышения ставки в сентябре выше, чем считает рынок, - отмечает аналитик Aptus Capital Advisors Джон Люк Тайнер. - Инвесторы хотят послушать, что глава Федрезерва Джером Пауэлл скажет в Джексон-Хоуле на следующей неделе".

Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле в этом году пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка.

Лидерами снижения среди компаний Dow Jones Industrial Average в четверг стали акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) Inc. (-3,7%), Intel Corp. (SPB: INTC) (-2,8%), а также Boeing Co. (SPB: BA) (-2,4%) и UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (-1,9%).

Стоимость бумаг Walmart Inc. (SPB: WMT) упала на 2,3%, несмотря на сильную отчетность компании. Прибыль и выручка ритейлера во втором финквартале превзошли ожидания рынка, и компания улучшила годовой прогноз.

Акции Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) выросли в цене на 3,3% по итогам торгов. Американский производитель сетевого оборудования увеличил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 41%, выручку - на 16%. Скорректированная прибыль и выручка Cisco оказались лучше прогнозов рынка.

Котировки бумаг технологических компаний, наиболее уязвимых к росту процентных ставок, снизились по итогам торгов, что привело к падению индекса Nasdaq Composite более чем на 1%. Акций Tesla (SPB: TSLA) Inc. подешевели на 2,8%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг упал на 290,91 пункта (0,84%) и составил 34474,83 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 33,97 пункта (0,77%) - до 4370,36 пункта.

Nasdaq Composite потерял 157,7 пункта (1,17%) и составил 13316,93 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в пятницу вслед за снижением Уолл-стрит на фоне скачка доходностей US Treasuries.

Негативом для азиатских рынков также стала информация о том, что китайский застройщик China Evergrande Group подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке. Это усилило опасения инвесторов в отношении рынка недвижимости КНР и последствий проблем девелоперов для китайской экономики в целом.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился в ходе торгов на 0,43%, гонконгский Hang Seng теряет 1,64%.

China Evergrande подал заявление о банкротстве в соответствии со статьей 15 Кодекса о банкротстве США. Эта статья обеспечивает иностранным компаниям с американскими активами доступ к судам в США и защищает их от претензий американских кредиторов в период реструктуризации, пишет Market Watch.

На этом фоне бумаги других представителей сектора снижаются. Так, цена акций Jinke Property упала на 2,8%, Greenland Holdings - на 1,3%, China Vanke - на 0,8%.

В Шанхае также заметно дешевеют акции Kunlun Tech (-5,7%) и Hongbo Co. (-2,6%), в Гонконге - JD Health (-11,5%), Alibaba Health (-8,3%), Li Ning Co. (-3,4%).

Стоимость бумаг Lenovo Group упала на 4,2%. Китайский производитель персональных компьютеров резко сократил чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале из-за слабых показателей в сегменте электронных устройств и инфраструктурных решений.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,8% в ходе торгов.

Потребительские цены в Японии в июле выросли на 3,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны, опубликованном в пятницу.

Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ее замедление до 2,5%.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 3,1% в годовом выражении - минимальными темпами за четыре месяца. В июне рост составил 3,3%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже 16 месяцев подряд.

Акции Fast Retailing теряют в цене 1%, Sony Group - 1,2%, Mitsubishi UFJ Financial - 0,8%, Sumitomo Mitsui - 0,77%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 0,7% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 теряет менее 0,1%.

Цены на нефть стабильны на торгах в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне слабых статданных из Китая, а также сигналов о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $84,04 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,67 (0,8%) до $84,12 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,04 (0,05%), до $80,43 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $1,01 (1,3%), до $80,39 за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть поднимались до максимумов с начала 2023 года благодаря ожиданиям "мягкой посадки" американской экономики, отмечает редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи.

По его словам, новостной поток этой недели был "менее воодушевляющим для нефтяного рынка, поскольку новая волна опасений в отношении китайского рынка недвижимости и экономики КНР в целом охладили оптимизм инвесторов в отношении экономического роста".

Сильные статданные из США, опубликованные на этой неделе, ослабили надежды инвесторов на завершение цикла подъема ставки в США, что привело к скачку доходностей десятилетних US Treasuries до максимума с 2007 года.

Доходности казначейских облигаций указывают на то, что ставка ФРС будет держаться на более высоком, чем ожидалось, уровне, причем, дольше, чем предполагалось, и это будет сдерживать экономический рост, а также негативно влиять на спрос на нефть в ближайшие месяцы и кварталы, сказал Ричи Market Watch.

С начала этой недели Brent подешевела более чем на 3%, WTI - более чем на 2%.