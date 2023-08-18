Рубль чуть укрепляется к доллару, стабилен к юаню на договоренностях с экспортерами об увеличении продаж валютной выручки

Москва. 18 августа. Доллар США умеренно снижается, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль немного подрастает на фоне договоренностей с экспортерами об увеличении продаж валютной выручки.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,565 руб./$1 (-20,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 18,1 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,2 коп. - до 12,806 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта позитивно реагирует на действия правительства РФ и Банка России по стабилизации курса. После увеличения ключевой ставки до 12% ЦБ, как сообщалось, провел переговоры с экспортерами о возможном ужесточении денежно-кредитной политики.

По последним данным СМИ, власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров. Об этом в четверг сообщали "Ведомости" со ссылкой на источники. По информации издания, договоренность не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала была достигнута на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Газета сообщила, что кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий. Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки. Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, сообщил один из источников.

Участники встречи также договорились, что помимо мониторинга за продажей экспортерами валютной выручки разработают механизмы сдерживания роста кредитования. В ЦБ пообещали провести с банками работу.

Нефтяные котировки немного подрастают, оказывая дополнительную поддержку рублю. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,18 за баррель, что на 0,08% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,58 за баррель, что на 0,24% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Мировые рынки капитала в основном снижаются, не оказывая заметного влияния на нацвалюту.

Американский рынок акций завершил торги в четверг снижением на фоне скачка доходностей US Treasuries.

Надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США несколько ослабли после публикации в среду протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Протокол показал, что многие руководители американского ЦБ продолжали "наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Статданные, обнародованные в четверг, подтвердили сохранение устойчивости рынка труда США, показав, что у Федрезерва остается пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной (на уровне 5,25-5,5%) на сентябрьском заседании оценивается рынком в 87%. Шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов (б.п.) в ноябре оценивается трейдерами в 37%, по данным CME FedWatch.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,59%, китайский CSI300 снижается на 0,32%, гонконгский Hang Seng - на 1,03%, южнокорейский Kospi - на 0,57%, только австралийский индекс S&P/ASX 200 подрастает на 0,11%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 чуть колеблется, прибавляя 0,01%.