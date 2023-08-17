Индекс Мосбиржи вырос в четверг впервые с начала недели, рост индекса РТС оказался сильнее за счет укрепления рубля

Москва. 17 августа. Российский рынок акций умеренно подрос по итогам торгов четверга впервые с начала недели благодаря выросшей нефти; при этом укрепившийся рубль стимулировал более активный рост индекса РТС.

К 18:50 МСК индекс Мосбиржи составил 3059,02 пункта (+0,31%), индекс РТС - 1028,93 пункта (+1,41%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали позитивную динамику в пределах 4,4%.

Доллар США на биржевых торгах к этому моменту составил 93,52 руб./$1 (-1,15 рубля к закрытию среды).

Подорожали обыкновенные акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+4,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%, "префы" прибавили в цене 0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%) и TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%).

Совет директоров ПАО "Черкизово" (MOEX: GCHE) (+5%) рекомендовал дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 118,43 рубля на акцию. Закрытие реестра акционеров, имеющих право на их получение, - 10 октября 2023 года. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 20 сентября в заочной форме. В нем примут участие владельцы акций, включенные в реестр по состоянию на 26 августа этого года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к умеренному росту индекса Мосбиржи и большинства "голубых фишек" способствовали как растущие цены на нефть, так и произошедшая "психологическая" адаптация участников рынка к новым условиям после повышения Банком России ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном заседании 15 августа. Вместе с тем укрепляющийся курс нацвалюты сдерживал рост рублевых цен акций, но при этом этот же фактор стимулировал более активное повышение индекса РТС, который в итоге вырос четвертые торги подряд.

Российские власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По их сведениям, договоренность не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала была достигнута на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Комментируя статью в "Ведомостях" относительно обсуждения ситуации на внутреннем валютном рынке, главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий отмечает, что было принято наилучшее решение в текущей ситуации. "Вместо "тяжелой артиллерии" в виде обязательной продажи валютной выручки власти договорились с самими экспортерами, чтобы они увеличили продажи валюты, не оговаривая объемы. Тем самым, курс рубля должен постепенно укрепиться до 85-90 руб./$1 или как минимум остаться на текущих уровнях. Если же вновь будет очередной виток девальвации нацвалюты выше 100 руб./$1, то в таком случае власти уже прибегнут к более "тяжелым" методам стабилизации, включая обязательную продажу валютной выручки", - считает он.

Цены на нефть эталонных марок активно растут в четверг на фоне ослабления доллара США. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК составила $84,5 за баррель, что на 1,26% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 1,56% и составили $80,62 за баррель. Индекс DXY, отражающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, понижается на 0,2% в ходе торгов в четверг, что повышает привлекательность торгуемых в ней сырьевых товаров.

Вместе с тем ситуация на мировых фондовых площадках остается под давлением продавцов. Большинство индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали опубликованный накануне протокол июльского заседания ФРС США и обнародованные 17 августа данные о японской внешней торговле. Негативные настроения доминировали и на большинстве фондовых площадок Европы.

Американские фондовые индексы также снижаются на 0,1-0,4% в начале торгов в четверг. Надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США несколько ослабли после публикации в среду протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Тем не менее, трейдеры оценивают в 87% вероятность того, что ФРС сохранит базовую ставку неизменной, на уровне 5,25-5,5% годовых, на сентябрьском заседании. Шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании, оцениваются рынком в 35%, по данным CME FedWatch.

Статданные, обнародованные в четверг, показали сохранение устойчивости рынка труда США, подтвердив, что у Федрезерва остается пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 11 тыс., до 239 тыс. человек с пересмотренных 250 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее уровня в 248 тыс.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, российские рынки завершили день в плюсе. Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,3% и 1,4%, соответственно. Рост российского рынка был обусловлен активным восстановлением стоимости нефти, а также выросшим интересом инвесторов к подешевевшим акциям. Оптимизм на рынке также поддерживался сильными отчетами отдельных компаний и новыми дивидендами. В частности, совет директоров "Черкизово" рекомендовал дивидендные выплаты за первое полугодие 2023 года в размере 118,43 рублей на акцию. На долговом рынке сегодня также преобладала позитивная динамика. Индекс цен гособлигаций RGBI прибавил 0,29%, рос вторую торговую сессию подряд.

"Российская валюта в первой половине дня активно укреплялась, однако во второй половине торгов начала немного сдавать позиции, но все равно закрылась в уверенном в плюсе. Инвесторы с лагом отреагировали на повышение ставки ЦБ РФ до 12% годовых. Локальную поддержку рублю сегодня оказала и нефть, которая корректировалась вверх после трехдневного снижения", - полагает Линчик.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов удержался в плюсе благодаря покупкам в отдельных эмитентах, а в долларовом сегменте - дальнейшему развитию восходящей коррекции рубля. "Нацвалюта сдержанно оптимистично отреагировала на намерение властей РФ на данный момент ограничиться лишь рекомендациями увеличения объемов продажи валютной выручки экспортерами. Заметный рост продемонстрировали акции "Московской биржи", позитивно отреагировавшие на увеличение активности инвесторов в текущий волатильный период. При этом зарубежные фондовые площадки в четверг оставались в режиме "ухода от риска". Теперь под угрозой оказался не только среднесрочный восходящий тренд в США, но и в Европе. Одной из важных причин продаж может стать усиление вероятности еще одного повышения процентной ставки ФРС в текущем году", - отмечает Кожухова.

"Опубликованные накануне "минутки" июльского заседания ФРС указали на вероятность еще одного повышения ставки по федеральным фондам до конца года, что негативно сказалось на настроениях глобальных инвесторов. Вместе с тем российский рынок подрос на фоне новостей о том, что экспортеры добровольно согласились увеличить продажу валютной выручки, а власти решили пока не ужесточать валютный контроль. После практически единогласного снижения акций в составе индекса Мосбиржи накануне, большинство бумаг сегодня закрылись в плюсе. Таким образом, индекс Мосбиржи смог оттолкнуться от нижней границы восходящего канала. При продолжении роста индекс может подтянуться к верхней границе, к 3250-3300 пунктам. Если индекс выйдет из восходящего канала, пробив поддержку у 3000 пунктов, возможно снижение к 2830 пунктам", - считает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 18:50 МСК составил 58,2 млрд рублей (из них 7,97 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,9 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,03 млрд рублей на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP)).