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17 августа 2023 года 19:35

Рубль в четверг повысился к основным валютам благодаря намерению властей содействовать стабилизации курса

Москва. 17 августа. Доллар США, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам торгов четверга, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне сообщений СМИ о намерении властей РФ продолжать принимать меры для стабилизации курса.

Курс доллара США составил 93,77 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 89,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,66 руб./EUR1, подешевев на 1,54 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,19 рубля - до 97,32 руб. Курс китайского юаня снизился на 12,8 копейки - до 12,77 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в четверг вырос к основным валютам на фоне новостей о готовности российских властей продолжать принимать меры для стабилизации курса. Ранее на неделе Банк России по итогам внеочередного заседания повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов (б.п.), до 12%, а следом стало известно, что российские власти обсуждают с экспортерами стабилизацию рубля, в частности, изучают возврат обязательной продажи валютной выручки.

По последним данным СМИ, власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров. Об этом в четверг сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники. По информации издания, договоренность не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала была достигнута на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Газета сообщила, что кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий. Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки. Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, сообщил один из источников.

Участники встречи также договорились, что помимо мониторинга за продажей экспортерами валютной выручки разработают механизмы сдерживания роста кредитования. В ЦБ пообещали провести с банками работу.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили, что профильные ведомства и ЦБ РФ обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки. Встреча крупных экспортеров с руководством правительства, ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго прошла в понедельник. Целью был поиск мер для стабилизации ситуации с курсом рубля. На этой встрече представители министерств и регулятора попросили компании активизировать продажу валюты в рынок, а также отчитаться об объемах этих продаж.

Помимо этого, встал вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании "посредников". В связи с этим, по данным источников, обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей.

При этом предполагалось, что если эти меры не дадут эффекта к концу недели, то власти будут готовы вернуть механизм продажи валютной выручки на внутреннем рынке. В качестве базового варианта рассматривалась продажа от 70% до 90% валютной выручки в течение трех месяцев после вывоза товара. Кроме этой меры, рассматривался запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна мера - запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Экспортеры, уклоняющиеся от возвращения выручки, могут столкнуться с ограничением предэкспортного финансирования, субсидий и мер поддержки, уточняли источники "Интерфакса".

"К вечеру четверга рубль растерял часть утреннего роста и почти вернулся к уровню 94 руб./$1, хотя к обеду достигал отметки 92,5 руб./$1. Предпринятые ЦБ и правительством меры остановили бесконтрольное падение национальной валюты. Добровольная активизация продажи валютной выручки экспортерами позволила удовлетворить краткосрочный спрос на валюту на внутреннем рынке. Вербальные интервенции обозначили для спекулятивных игроков границы игры против рубля. А повышение ключевой ставки призвано со временем охладить кредитование, подогревавшее спрос на импорт и соответственно разгон инфляции, и стимулировать население больше сберегать, а не потреблять. Аналитики ожидают роста российского экспорта в стоимостном выражении осенью, что является важным фактором для закрепления курса национальной валюты и снижения волатильности. Мы полагаем, что эти меры способствуют стабилизации курса рубля в диапазоне 90-95 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"Российская валюта в первой половине дня активно укреплялась, однако во второй половине начала сдавать позиции. Котировки завершили день вблизи уровня 94 по отношению к доллару США. Инвесторы с лагом отреагировали на повышение ставки регулятором до 12%. Локальную поддержку рублю сегодня оказывает и нефть, которая корректируется после трехдневного снижения", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти вечером в четверг на фоне высокой загрузки перерабатывающих мощностей в США.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,23% - до $84,47 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,27% - до $80,64 за баррель.

Также поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США, что повышает привлекательность торгуемых в американской валюте сырьевых товаров.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 августа на 2,9585 рубля, до 93,746 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,4781 рубля, до 102,181 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 2,599 рубля по отношению к среде и составил 96,5397 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 2,4464 рубля и составил 93,836 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 733,552 млн, из которых $355,243 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 378,309 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 3,5388 рубля, до 102,1961 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 3,0372 рубля, до 102,2063 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR561,308 млн, из которых EUR157,684 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR403,624 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 августа поднялась на 8 базисных пунктов - до 11,77% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в четверг относительно среды на 13 базисных пунктов - до 8,5% годовых, на 3 месяца поднялась на 5 базисных пунктов - до 7,8% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта - до 7,63% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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