"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Occidental Petroleum

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций американской нефтедобывающей компании Occidental Petroleum, сообщается в обзоре аналитиков.

"Рост спроса позитивен для прибыли компаний в области разведки и добычи нефти, но во время повышения ставок важна низкая долговая нагрузка, а соотношение долга к капиталу у компании слишком высоко (42%), - пишут аналитики. - Более того, СПГ- и офшорные активы, которые Occidental Petroleum купила у Anadarko, не вписываются в ее стратегию".

Также эксперты напоминают, что скорректированная чистая прибыль Occidental Petroleum за 2К23 упала до $661 млн с $3,24 млрд во 2К22. Снижение прибыли стало результатом падения цен на нефть (-32%), ШФЛУ (-55%) и природный газ (-78%), что перевесило рост добычи и сокращение процентных расходов.

Стратеги "БКС МИ" понижают прогноз прибыли компании на 2023 год до $4,45/акц. с $4,92 из-за того, что фактический показатель за 2К23 оказался наших ожиданий.

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