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17 августа 2023 года 18:50

Цены евробондов РФ вновь почти не изменились в четверг на фоне небольшого снижения котировок UST

Москва. 17 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций почти не изменились в четверг на фоне небольшого понижения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов также почти не изменились для подавляющего большинства выпусков евробондов РФ.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году повысились всего на 0,1 базисного пункта относительно предыдущего торгового дня, поднявшись до 66,85% от номинала (доходность поднялась на 0,7 базисного пункта - до 9,58% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали за день на 0,6 базисного пункта - до 67,99% от номинала (их доходность увеличилась на 0,7 базисного пункта и составила 9,17% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4,1 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году поднялся в цене на 0,6 базисного пункта - до 40,34% от номинала (его доходность повысилась на 1,1 базисного пункта и составила 13,38% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 1,7 базисного пункта - до 56,28% от номинала (их доходность выросла на 8,2 базисного пункта - до 27,81% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 0,1 базисного пункта - до 52,26% от номинала (доходность выросла на 5,8 базисного пункта и составила 23,15% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году увеличились на 0,5 базисного пункта - до 48,31% от номинала (их доходность увеличилась на 3,5 базисного пункта, составив 20,08% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году поднялся в цене на 0,3 базисного пункта, подорожав до 92,55% от номинала (его доходность выросла на 1237 базисного пункта и составила 115,88% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году понизилась на 0,4 базисного пункта, составив 66,48% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 17 августа оставалась спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг небольшое понижение после публикации накануне протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС)

Надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США несколько ослабли после публикации протокола, который показал, что многие руководители американского ЦБ продолжали "наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Статданные, обнародованные в четверг, показали сохранение устойчивости рынка труда США, подтвердив, что у Федрезерва остается пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 11 тыс., до 239 тыс. человек с пересмотренных 250 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее уровня в 248 тыс.

Тем не менее, трейдеры оценивают в 87% вероятность того, что ФРС сохранит базовую ставку неизменной, на уровне 5,25-5,5%, на сентябрьском заседании, отмечает Market Watch. Шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании, оценивается рынком в 35%, по данным CME FedWatch.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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