Рубль днем продолжает уверенно укрепляться к основным валютам благодаря намерению властей содействовать стабилизации курса

Москва. 17 августа. Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже в четверг днем, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне новостей о намерении властей РФ продолжать принимать меры для стабилизации курса.

Курс доллара США составил 93,54 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,13 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,86 руб./EUR1, подешевев на 1,34 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,23 рубля - до 97,28 руб. Курс китайского юаня снизился на 11,1 копейки - до 12,79 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется к основным валютам в ходе дневных торгов четверга на фоне новостей о готовности российских властей продолжать принимать меры для стабилизации курса. Ранее на неделе Банк России по итогам внеочередного заседания повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов (б.п.), до 12%, следом стало известно, что российские власти обсуждают с экспортерами стабилизацию рубля, в частности, изучают возврат обязательной продажи валютной выручки.

По последним данным СМИ, власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров. Об этом в четверг сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники. По информации издания, договоренность не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала была достигнута на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Газета сообщила, что кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий. Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки. Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, сообщил один из источников.

Участники встречи также договорились, что помимо мониторинга за продажей экспортерами валютной выручки, разработают механизмы сдерживания роста кредитования. В ЦБ пообещали провести с банками работу.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили, что профильные ведомства и ЦБ РФ обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки. Встреча крупных экспортеров с руководством правительства, ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго прошла в понедельник. Целью был поиск мер для стабилизации ситуации с курсом рубля. На этой встрече представители министерств и регулятора попросили компании активизировать продажу валюты в рынок, а также отчитаться об объемах этих продаж.

Помимо этого, встал вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании "посредников". В связи с этим, по данным источников, обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей.

При этом предполагалось, что если эти меры не дадут эффекта к концу недели, то власти будут готовы вернуть механизм продажи валютной выручки на внутреннем рынке. В качестве базового варианта рассматривалась продажа от 70% до 90% валютной выручки в течение трех месяцев после вывоза товара. Кроме этой меры, рассматривался запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна мера - запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Экспортеры, уклоняющиеся от возвращения выручки, могут столкнуться с ограничением предэкспортного финансирования, субсидий и мер поддержки, уточняли источники "Интерфакса".

"Российская валюта продолжает укрепляться, опускалась ниже 93 по отношению к доллару США. Инвесторы с лагом отреагировали на повышение ставки регулятором до 12%. Также пока не исключаются возможные дополнительные меры поддержки со стороны Банка России, например, контроль за перемещением капитала, повышение доли реализации валютной выручки российскими экспортерами, которые могут привести к еще большему укреплению рубля. Локальную поддержку рублю сегодня оказывает и нефть, которая корректируется после трехдневного снижения", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"По итогам среды рубль заметно укрепился. Такой динамике способствовали ожидания ужесточения мер валютного контроля в стране. Впрочем, сегодня в СМИ сообщалось, что директивные ограничения пока не будут введены, и правительство ограничилось неформальными договоренностями об увеличении продаж валютной выручки экспортерами. Пока сложно оценить, насколько эффективными будут достигнутые договоренности, но в целом в ближайшее время потенциал резкого ослабления рубля видится ограниченным, особенно, учитывая приближающийся налоговый период", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок растут днем в четверг на фоне ослабления доллара США.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,85% - до $84,15 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,85% - до $80,07 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, понижается на 0,2% в ходе торгов в четверг, что повышает привлекательность торгуемых в ней сырьевых товаров.