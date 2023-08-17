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Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций JD.com
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17 августа 2023 года 17:21
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций JD.com
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций JD.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова. "Компания представила сильные квартальные результаты, превзойдя ожидания рынка. Повышенные расходы на рекламу позволили сохранить стабильный рост за счет успешного фестиваля покупок "618" даже на фоне замедления роста китайского розничного спроса. Недавняя перестановка в руководстве компании может оказать позитивное влияние на маржинальность JD.com, однако усиление конкуренции с Alibaba Group Holding, Pinduoduo и ByteDance будет оказывать давление на финансовые результаты в долгосрочной перспективе. В ближайший квартал динамика эмитента будет зависеть в первую очередь от состояния китайской экономики и способности компании противостоять конкурентам на отечественном рынке. Основными драйверами роста остаются логистика и сервис быстрой доставки", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-JD-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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