Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций JD.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова.

"Компания представила сильные квартальные результаты, превзойдя ожидания рынка. Повышенные расходы на рекламу позволили сохранить стабильный рост за счет успешного фестиваля покупок "618" даже на фоне замедления роста китайского розничного спроса. Недавняя перестановка в руководстве компании может оказать позитивное влияние на маржинальность JD.com, однако усиление конкуренции с Alibaba Group Holding, Pinduoduo и ByteDance будет оказывать давление на финансовые результаты в долгосрочной перспективе. В ближайший квартал динамика эмитента будет зависеть в первую очередь от состояния китайской экономики и способности компании противостоять конкурентам на отечественном рынке. Основными драйверами роста остаются логистика и сервис быстрой доставки", - пишет эксперт.

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