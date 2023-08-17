"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Globaltrans с целью 840 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Globaltrans с целью 840 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,4%, стоп-приказ: 640 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Акционеры утвердили решение о редомициляции компании с Кипра в Абу-Даби. Ранее Globaltrans предупреждал, что в силу различных существующих ограничений предлагаемая смена юрисдикции не означает безусловного возобновления дивидендных выплат акционерам", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках растущего канала. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 640 руб. риск на портфель составит 0,49%", - указывают в "Финаме".

Globaltrans - крупнейший частный железнодорожный оператор, который занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.