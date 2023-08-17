Потенциал роста цены бумаг HeadHunter ограничен - SberCIB

Потенциал роста котировок бумаг HeadHunter ограничен в связи с неопределенностью в вопросе процесса редомициляции, считают аналитики SberCIB Investment Research Максим Кондратьев и Дмитрий Трошин.

"Компания HeadHunter опубликовала финансовую отчетность за второй квартал 2023 года по МСФО, которая оказалась лучше ожиданий. Выручка увеличилась на 78% (здесь и далее - относительно уровня годичной давности) - до 7 млрд руб.; скорректированная EBITDA выросла в 2,5 раза - до 4,1 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль в 3,1 раза - до 3 млрд руб. Сильный рост во всех сегментах бизнеса объясняется повышением спроса на трудовые ресурсы в экономике при увеличивающемся дефиците кадров. Это приводит к росту среднего срока поиска кандидатов: он увеличился с двух месяцев в 2021 году до трех месяцев в начале 2023 года и до четырех месяцев во втором квартале. Клиенты платят за каждый месяц, пока вакансия размещена на портале. Также удлинение срока заставляет их покупать больше дополнительных услуг, - отмечают эксперты в обзоре. - Также позитивное влияние на выручку HeadHunter оказало повышение тарифов для клиентов. Рентабельность компании по EBITDA поднялась на 9,8 п.п. (до 57%), поскольку выручка росла быстрее затрат - увеличение сроков поиска не оказывает существенного влияния на денежные затраты компании, а увеличение тарифов сказывается только на выручке".

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