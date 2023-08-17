Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг JD.com

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг (ADS) JD.com Inc. с прогнозной стоимостью 56 гонконгских долларов (HKD) за штуку на фоне позитивной оценки финансовых результатов эмитента за второй квартал 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков.

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