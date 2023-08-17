ЦБ РФ вряд ли готов к дальнейшему снижению ключевой ставки в этом году - Райффайзенбанк

ЦБ РФ вряд ли рассматривает вариант снижения ключевой ставки в этом году, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

По оценкам экспертов банка, основанным на данных Росстата, инфляция к середине августа ускорилась до 4,6% г/г. Однако ускорение инфляции, на взгляд Мурашова и Чепкова, сейчас скорее носит постепенный характер.

"В динамике потребительского спроса сейчас отсутствуют всплески, которые могли бы привести к скачкам инфляции, - полагают аналитики. - Несмотря на то, что в последние дни курс рубля вернулся на уровни ниже 95 руб./$1 (хотя, вероятно, из-за временного фактора более активных продаж валюты экспортерами), на среднесрочном горизонте баланс рисков остается на стороне проинфляционных (в том числе связанных с эффектом переноса ослабления рубля в цены). Учитывая планы ЦБ по стабилизации инфляции к концу 2024 года, регулятор вряд ли рассматривает вариант снижения ключевой ставки в этом году (опция с ее повышением возможна, но, на наш взгляд, скорее относится к пессимистичному сценарию)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.