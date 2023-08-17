"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Health Care Select Sector SPDR Fund с целью $145 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,8%, стоп-приказ: $130, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что в рамках потенциально высокой волатильности на фондовом рынке США из-за сохраняющейся вероятности ястребиной политики ФРС инвесторы частично переходят к стратегии risk-off, повышая экспозицию в защитных секторах. Здравоохранение является классическим защитным сектором, в пользу которого может быть сделан выбор в ближайшие недели.

"Цена бумаг фонда находится внутри среднесрочного восходящего канала. Идея на рост бумаги с целью $145. При объеме позиции в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $130 риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,31", - указывают в "Финаме".

Health Care Select Sector SPDR Fund - биржевой инвестиционный фонд, который стремится отслеживать показатели индекса Health Care Select Sector Index. В этот индекс входят компании, занимающиеся производством медицинского оборудования и материалов, поставками и услугами в сфере здравоохранения и фармацевтики.

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