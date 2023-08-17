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17 августа 2023 года 13:16
Активизация экспортеров поддержит откат доллара в диапазон 90-93 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ
Активизация экспортеров поддержит откат доллара в ближайшее время в диапазон 90-93 руб./$1 с перспективой ухода чуть ниже, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Экспортеры согласились на добровольное увеличение продаж валютной выручки. Власти пока не будут вводить ограничения на движение капитала и обязательные нормативы по продаже валютной выручки, но продолжат следить за ситуацией, отмечается в комментарии. По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы стабилизировать курс также могут следующие факторы: - снижение импорта из-за торможения кредитования в условиях повышенной ключевой ставки; - завершение сезона отпусков и снижение спроса на валюту; - поступление на рынок экспортной выручки нефтяников, возросшей из-за высоких цен на нефть; - разовая выплата крупным бизнесом налога на сверхдоход (?300 млрд руб. в октябре). "Активизация экспортеров поддержит откат доллара в ближайшее время в диапазон 90-93 руб./$1 с перспективой ухода чуть ниже. На конец III квартала наш прогнозный таргет - 92,5 руб./$1. При этом дальнейшее сужение профицита торгового баланса настраивает на небольшой откат курса. Наш текущий ориентир на конец года - 95,5 руб./$1", - прогнозируют эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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