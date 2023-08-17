Активизация экспортеров поддержит откат доллара в диапазон 90-93 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ

Активизация экспортеров поддержит откат доллара в ближайшее время в диапазон 90-93 руб./$1 с перспективой ухода чуть ниже, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Экспортеры согласились на добровольное увеличение продаж валютной выручки. Власти пока не будут вводить ограничения на движение капитала и обязательные нормативы по продаже валютной выручки, но продолжат следить за ситуацией, отмечается в комментарии.

По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы стабилизировать курс также могут следующие факторы:

- снижение импорта из-за торможения кредитования в условиях повышенной ключевой ставки;

- завершение сезона отпусков и снижение спроса на валюту;

- поступление на рынок экспортной выручки нефтяников, возросшей из-за высоких цен на нефть;

- разовая выплата крупным бизнесом налога на сверхдоход (?300 млрд руб. в октябре).

"Активизация экспортеров поддержит откат доллара в ближайшее время в диапазон 90-93 руб./$1 с перспективой ухода чуть ниже. На конец III квартала наш прогнозный таргет - 92,5 руб./$1. При этом дальнейшее сужение профицита торгового баланса настраивает на небольшой откат курса. Наш текущий ориентир на конец года - 95,5 руб./$1", - прогнозируют эксперты банка.

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