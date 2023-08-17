Рынок акций РФ утром корректируется вверх после трех дней падения благодаря стабилизации рубля и улучшению внешнего фона

Москва. 17 августа. Рынок акций РФ корректируется вверх утром в четверг после трех дней падения благодаря стабилизации валютного курса рубля и наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3074,04 пункта (+0,81%), индекс РТС - 1023,4 пункта (+0,87%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,5%. При этом доллар США к этому моменту вырос всего на 3 копейки к закрытию среды и составил 94,7 руб./$1.

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,5%) и TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), а также обыкновенные акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%, "префы" прибавили в цене 0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%, "префы" выросли на 1%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к умеренному росту российских акций в начале торгов четверга способствует как стабилизация валютного курса рубля после трех дней укрепления, так и наметившееся улучшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Российские власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По их сведениям, договоренность не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала была достигнута на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали статданные, корпоративные отчеты и протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Протокол последнего заседания Федрезерва, на котором ключевая процентная ставка была повышена до максимальных за 22 года 5,25-5,5% годовых, показал, что "многие участники заседания продолжают наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики". В результате доходность 10-летних гособлигаций США подскочила до 4,27% годовых, обновив максимум с июня 2008 года.

Тем временем министерство торговли США сообщило в среду, что число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в июле, выросло на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,452 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в июне количество новостроек равнялось 1,398 млн, а не 1,434 млн, как было объявлено ранее. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 1,448 млн с объявленного ранее июньского уровня. Между тем объем промышленного производства в Штатах в июле вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за полгода. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,3%. Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 0,5% в помесячном сравнении, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

При этом фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в четверг утром уже подрастает на 0,15%, что говорит о наметившемся улучшении настроений на фондовом рынке США.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в ходе торгов 17 августа смешанную динамику, инвесторы оценивают опубликованный накануне протокол июльского заседания ФРС США и обнародованные в четверг данные о японской внешней торговле. Японский экспорт в июле снизился на 0,3% в годовом выражении, зафиксировав падение впервые с февраля 2021 года. Импорт в прошлом месяце сократился на 13,9%, рекордными темпами с сентября 2020 года.

Европейские фондовые площадки в четверг утром также находятся под влиянием смешанных настроений, демонстрируя динамику основных индексов в пределах "плюс-минус" 0,3%.

В свою очередь цены на нефть перешли к восстановительному росту после падения накануне на данных о росте добычи в США до максимума за три с половиной года. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 мск составила $83,85 за баррель, что на 0,48% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на 1,7% - до $83,45 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,47% и составили $79,75 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на 2% - до $79,38 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,96 млн баррелей, запасы бензина снизились на 262 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 296 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали сокращения запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей и сохранения резервов дистиллятов на прежнем уровне. Тем временем добыча нефти в Штатах на минувшей неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,7 млн б/с. Это рекордный показатель с марта 2020 года.

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, "в начале торгов четверга на рынке акций РФ доминируют покупатели. Растут оба фондовых индикатора рынка акций - и индекс Мосбиржи, и индекс РТС. При этом ценовой индекс государственных облигаций RGBI поднимается на 0,28%, до 124,53 пункта. Сырьевой рынок практически реализовал отрицательную коррекцию и готов к консолидации. Баррель Brent стабилен около отметки $83,85. Золото снизилось до $1897 за тройскую унцию".

Индекс МосБиржи может попробовать частично восстановить потери в течение торговой сессии в четверг на фоне желания инвесторов вернуться к покупкам подешевевших бумаг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов. "По этой причине считаем, что индекс будет двигаться в диапазоне 3050-3080 пунктов. В то же время сохраняются риски дальнейшего снижения рынка, если рубль снова продолжит укрепление. В таком случае ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3000 пунктов", - полагает Головинов.

Комментируя статью в "Ведомостях" относительно обсуждения ситуации на внутреннем валютном рынке, главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий отмечает, что "было принято наилучшее решение в текущей ситуации. Вместо "тяжелой артиллерии" в виде обязательной продажи валютной выручки власти договорились с самими экспортерами, чтобы они увеличили продажи валюты, не оговаривая объемы. Тем самым, курс рубля должен постепенно укрепиться до 85-90 руб./$1 или как минимум остаться на текущих уровнях. Если же вновь будет очередной виток девальвации нацвалюты выше 100 руб./$1, то в таком случае власти уже прибегнут к более "тяжелым" методам стабилизации, включая обязательную продажу валютной выручки".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 14,8 млрд рублей (из них 2,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,49 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,23 млрд рублей на акции "НМТП" (MOEX: NMTP)).