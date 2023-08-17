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17 августа 2023 года 12:30
"Мои Инвестиции" с осторожностью оценивают перспективы цены бумаг Qiwi
"Мои Инвестиции" с осторожностью оценивают перспективы котировок бумаг Qiwi, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова, Софьи Стрельцовой и Полины Паниной. "Несмотря на эффект высокой базы, который стал причиной снижения г/г выручки и скорр. EBITDA Qiwi за 2К23, мы считаем опубликованные квартальные результаты сильными (в частности, по причине сохранявшейся высокой маржинальности). В то же время эти показатели еще не отражают недавние предписания ЦБ, которые могут оказать существенное негативное влияние на динамику бизнеса в ближайшие кварталы (существенное сокращение денежных потоков эмитента при прочих равных условиях)", - отмечают эксперты. Еще одним существенным потенциальным фактором риска, указывают аналитики, остается корпоративная реструктуризация Qiwi, которая предполагает выделение российских активов при сохранении листинга на Nasdaq международных активов группы. Компания должна представить план такой реструктуризации до конца августа, однако пока в этом вопросе сохраняется значительная неопределенность. "Эти факторы лежат в основе нашей осторожного взгляда на бумаги эмитента. При этом текущая оценка Qiwi остается привлекательной даже с учетом потенциального негативного эффекта от ограничений ЦБ. По нашим расчетам, объем собственных чистых денежных средств на балансе компании (включая краткосрочные финансовые вложения) может примерно соответствовать текущей рыночной капитализации, а оставшийся бизнес должен обеспечивать стабильные положительные денежные потоки", - пишут эксперты в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-QIWI-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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