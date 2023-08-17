Существуют риски снижения цены золота до $1850/унц. - "Финам"

Усиление индекса доллара на текущей неделе приводит к ослаблению цены на золото, и если стоимость американской валюты будет расти вместе с доходностью US Treasuries, то возможно дальнейшее снижение котировок драгметалла с целью на уровне $1850 за тройскую унцию, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

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