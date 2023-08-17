Котировки нефти в целом сохраняют потенциал роста до $85/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Слабый спрос на рисковые активы и укрепление доллара компенсируют позитивный эффект от недельных данных Минэнерго США, указавших на снижение запасов нефти, но котировки нефти марки Brent в целом сохраняют потенциал возврата к уровню $85 за баррель при улучшении настроений на глобальном рынке, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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