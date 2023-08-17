Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии, в фокусе будут:

- торговый баланс еврозоны в июне (12:00 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в августе (15:30 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- квартальные результаты Walmart Inc., Applied Materials;

- совет директоров банка "Санкт-Петербург" обсудит дивиденды за первое полугодие 2023 года.

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