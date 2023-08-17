"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для бумаг Globaltrans с целевой ценой 610 руб. за штуку, что предполагает снижение на 16% с текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Акционеры компании утвердили переезд в ОАЭ. Переезд в дружественную юрисдикцию автоматически не приведет к выплате дивидендов, но даст возможность материнской компании получать деньги от российских дочерних структур. чтобы перейти к дивидендам компании потребуются другие шаги, поскольку выплаты в НРД может быть заморожены или заблокированы. Срок переезда - около полугода. Акции компании в целом переоценены на текущих ценовых уровнях, и мы считаем, что в долгосрочной перспективе есть риски снижения ставки аренды на полувагоны", - пишет аналитик Дмитрий Булгаков.

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