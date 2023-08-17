"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Church & Dwight

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "держать" для акций производителя товаров личной гигиены и бытовой химии Church & Dwight Co. на фоне слабого краткосрочного прогноза и инфляции, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Результаты компании за 2К23 оказались выше консенсуса, но мы осторожно смотрим на перспективы бизнеса Church & Dwight из-за слабого краткосрочного прогноза и давления инфляции. Выручка в категории витаминов и высокомаржинальных товаров не первой необходимости просела из-за давления инфляции на расходы потребителей. Результаты недавно приобретенного бренда Flawless не дотянули до ожиданий. Мы считаем, что рост долговой нагрузки после покупки Hero и инвестиции в расширение мощностей негативно скажутся на краткосрочных результатах, - отмечают эксперты. - При этом более 10 лет средний органический рост выручки компании составляет 3-6%, а прибыли -10%. Среди драйверов роста бизнеса - покупки активов и активизация онлайн-продаж. За последний квартал акции компании отстали от рынка (минус 2% против +9% у S&P 500 и минус 2% у секторального ETF (IYK)). Мы повысим рекомендацию до "покупать" при появлении признаков стабильного улучшения операционной деятельности, роста объемов и прибыли".

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