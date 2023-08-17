Доходности ОФЗ могут продолжить рост в четверг - ПСБ

Доходности ОФЗ могут продолжить рост в четверг, полагают эксперты Промсвязьбанка (ПСБ).

"Доходности коротких и среднесрочных ОФЗ по итогам среды снизились на 4-14 б.п. после всплеска накануне. Поддержку котировкам госбумаг оказало восстановление позиций национальной валюты. Доходность 10-леток осталась без изменения (11,36% годовых). Инвесторы ждут стабилизации рубля, которая будет означать остановку в повышении ставки с перспективой ее снижения. Это может стать фактором для спекулятивных покупок в среднесрочных и длинных ОФЗ. Вместе с тем, основной объем портфеля по-прежнему целесообразно держать во флоатерах и коротких корпоративных бумагах. В четверг доходности госбумаг могут продолжить плавно восстанавливаться", - пишут аналитики банка.

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