Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 94-95 руб./$1 в ближайшие дни - SberCIB

Курс российской валюты, скорее всего, останется в диапазоне 94-95 руб./$1 в ближайшие дни, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Мы по-прежнему ожидаем ее укрепления до 85 руб./$1 к концу текущего года - постепенно на курсе должны сказаться такие факторы, как рост цен на мировых товарных рынках и сокращение дисконтов на российскую нефть", - отмечают эксперты инвестбанка в комментарии.

Котировки нефти марки Brent, по мнению аналитиков, могут вернуться к отметке $84 за баррель.

"Доходности коротких ОФЗ-ПД со сроком погашения до двух лет в среду выросли на 5-15 б.п., в то время как доходности более длинных бумаг снизились на 5 б.п. Вечером Росстат опубликовал данные по инфляции, которая за неделю с 8 по 14 августа ускорилась до 0,1% с 0,01% неделей ранее. Это может способствовать дальнейшему росту доходностей коротких выпусков", - указывают в SberCIB.

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