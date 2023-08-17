Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка подрасти в рамках коррекции после падения на новостях о повышении ставки ЦБ РФ

Москва. 17 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка подрасти в рамках коррекции после заметного падения в начале недели на новостях о повышении ключевой ставки ЦБ РФ до 12% годовых на внеочередном заседании 15 августа; при этом внешние сигналы, являющиеся преимущественно негативными, будут сдерживать ценовой рост российских облигаций, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Российские власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По их сведениям, договоренность не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала была достигнута на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали статданные, корпоративные отчеты и протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Протокол последнего заседания Федрезерва, на котором ключевая процентная ставка была повышена до максимальных за 22 года 5,25-5,5% годовых, показал, что "многие участники заседания продолжают наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики". В результате доходность 10-летних гособлигаций США подскочила до 4,27% годовых, обновив максимум с июня 2008 года.

Тем временем министерство торговли США сообщило в среду, что число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в июле, выросло на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,452 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в июне количество новостроек равнялось 1,398 млн, а не 1,434 млн, как было объявлено ранее. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 1,448 млн с объявленного ранее июньского уровня. Между тем объем промышленного производства в Штатах в июле вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за полгода. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,3%. Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 0,5% в помесячном сравнении, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают опубликованный накануне протокол июльского заседания ФРС США и обнародованные в четверг данные о японской внешней торговле. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,67%. Японский экспорт в июле снизился на 0,3% в годовом выражении, зафиксировав падение впервые с февраля 2021 года. Импорт в прошлом месяце сократился на 13,9%, рекордными темпами с сентября 2020 года. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,36%, гонконгский Hang Seng - 1,09%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi упал на 0,5% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок не демонстрируют яркой динамики утром в четверг после падения накануне на данных о росте добычи в США до максимума за три с половиной года. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $83,5 за баррель, что на 0,06% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на 1,7% - до $83,45 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли всего на 0,01% и составили $79,39 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на 2% - до $79,38 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,96 млн баррелей, запасы бензина снизились на 262 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 296 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали сокращения запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, и сохранения резервов дистиллятов на прежнем уровне. Тем временем добыча нефти в Штатах на минувшей неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,7 млн б/с. Это рекордный показатель с марта 2020 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 августа снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,416 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,945 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост в рамках коррекции после заметного падения в предыдущие два дня, связанного с повышением ключевой ставки ЦБ РФ на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном заседании 15 августа.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,17% и составил 108,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,19%, поднявшись до 862,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+1,25%), "АФК Система-1Р-09" (+1,1%) и "Почта России-001Р-10" (+0,73%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-23" (-0,8%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,77%) и "Транснефть-001P-08" (-0,52%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" полностью разместила 3-летние облигации серии БО-005P-03 объемом 25 млрд 237,5 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,17% годовых, по займу предусмотрены квартальные купоны.

ООО "Озон" (г.Жигулевск, Самарская область) 21 августа начнет размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел с 12:00 мск 10 августа до 18:00 мск 15 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Фармкомпания разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в марте текущего года по ставке 13% годовых. Выпуски размещаются в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Инвестиционная группа "Инсайт" установило ставку 3-го купона облигаций 1-й серии на уровне 13,5% годовых. Компания в конце февраля текущего года завершила размещение 5-летних бондов 1-й серии номинальным объемом 53 млрд рублей, реализовав 20,75% выпуска на 11 млрд рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых. Ставки 2-3-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5 процентных пунктов. По выпуску предстоит оферта с исполнением 25 августа.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 14-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 8,5% годовых. Выпуск 001Р-02 объемом 5 млрд рублей был размещен в марте 2017 года сроком на 10 лет. После досрочных погашений части выпуска в 2021 году в обращении на текущий момент находятся бумаги на 689,9 млн рублей.