Индекс Мосбиржи может попробовать частично восстановить потери в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи может попробовать частично восстановить потери в течение торговой сессии в четверг на фоне желания инвесторов вернуться к покупкам подешевевших бумаг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"По этой причине считаем, что индекс будет двигаться в диапазоне 3050-3080 пунктов. В то же время сохраняются риски дальнейшего снижения рынка, если рубль снова продолжит укрепление. В таком случае ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3000 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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