Нефть продолжает дешеветь

Рынок акций США снизился в среду на статданных и протоколе ФРС. Рынки акций стран АТР опускаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в четверг.

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали статданные, корпоративные отчеты и протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Протокол последнего заседания Федрезерва, на котором ключевая процентная ставка была повышена до максимальных за 22 года 5,25-5,5%, показал, что "многие участники заседания продолжают наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

В результате доходность 10-летних гособлигаций США подскочила до 4,27%, обновив максимум с июня 2008 года.

"Федрезерв хочет высказываться в жесткой форме по поводу инфляции, но очевидно, что с подъемом ставки они закончили, - написал управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс. - Этот протокол не является сигналом возврата к резким повышениям ставки".

Тем временем министерство торговли США сообщило в среду, что число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в июле, выросло на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,452 млн в пересчете на годовые темпы.

Согласно пересмотренным данным, в июне количество новостроек равнялось 1,398 млн, а не 1,434 млн, как было объявлено ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали повышение показателя до 1,448 млн с объявленного ранее июньского уровня.

Количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в июле, повысилось на 0,1% - до 1,442 млн в пересчете на годовые темпы по сравнению с пересмотренными 1,441 млн месяцем ранее. Аналитики предполагали, что число разрешений вырастет до 1,463 млн.

Между тем объем промышленного производства в Штатах в июле вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за полгода. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,3%.

Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 0,5% в помесячном сравнении, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Акции Target Corp. (SPB: TGT) повысились на 2,9% после того, как владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов сообщил о снижении выручки во втором финансовом квартале на 4,9%, но при этом нарастил скорректированную прибыль значительно лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг TJX Cos. (SPB: TJX) увеличилась на 4,1%. Сеть магазинов товаров по сниженным ценам во втором квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 22%, выручку - на 8%, и улучшила годовые прогнозы.

Капитализация Intel Corp. (SPB: INTC) упала на 3,6%, компания стала лидером снижения в индексе Dow Jones. Американская компания отменила сделку по покупке израильского производителя чипов Tower Semiconductor Ltd. за $5,4 млрд, не получив своевременного одобрения регуляторов. Intel выплатит Tower Semiconductor $353 млн за прекращение сделки.

Стоимость бумаг американского агрегатора такси Lyft Inc. (SPB: LYFT) опустилась на 6%, несмотря на новость, что глава компании Дэвид Ришер приобрел 100 тыс. акций Lyft на сумму около $1,15 млн.

Рыночная стоимость PayPal Holdings (SPB: PYPL) увеличилась на 0,4%, хотя инвестфонд Elliott Investment Management L.P. избавился от принадлежавших ему 1 млн акций компании во втором квартале.

Акции вьетнамского производителя электромобилей VinFast Auto Ltd. снизилась на 19%. Накануне состоялись дебютные торги акциями компании на бирже Nasdaq, в ходе которых котировки взлетели в три с половиной раза, а капитализация VinFast превысила $85 млрд - это больше, чем у лидеров американского авторынка Ford Motor (SPB: F) и General Motors (SPB: GM).

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,52% и составил 34765,64 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции Intel, а лидером роста - бумаги Travelers Cos. (SPB: TRV), подорожавшие на 1,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,76% - до 4404,28 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,15% и составил 13474,63 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают опубликованный накануне протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и обнародованные сегодня данные о японской внешней торговле.

Протокол последнего заседания Федрезерва, на котором ключевая процентная ставка была повышена до максимальных за 22 года 5,25-5,5%, показал, что "многие участники заседания продолжают наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 мск снизилось на 0,67%.

Как сообщалось, японский экспорт в июле снизился на 0,3% в годовом выражении, зафиксировав падение впервые с февраля 2021 года. Импорт в прошлом месяце сократился на 13,9%, рекордными темпами с сентября 2020 года.

Акции Kawasaki Kisen дешевеют на 1,5%, Mitsubishi UFJ - на 1,3%, SoftBank Group - на 1%, Fast Retailing - на 2%.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,36%, гонконгский Hang Seng - 1,09%.

На Гонконгской фондовой бирже лидерами снижения выступают акции Country Garden Holdings (SPB: 2007) и Wuxi Biologics, падающие на 3,6% и 2,4% соответственно. Цена бумаг Alibaba (SPB: BABA) Health опустилась на 2,1%.

Капитализация Tencent (SPB: 700) растет на 0,4%, поскольку китайский интернет-гигант увеличил чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 41%.

Цена бумаг JD.com Inc. (SPB: JD) опускается на 3,1%, хотя интернет-ритейлер увеличил чистую прибыль во втором квартале 2023 года в полтора раза, выручку - на 7,6%.

В Шанхае наиболее заметное снижение показывают акции East Money Information (-1,4%), iFLYTEK (-1,5%), Contemporary Amperex (-1,2%), Zhongji Innolight (-1,6%) и Foxconn Industrial (-2,1%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,5% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - 0,7%.

Бумаги Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, дешевеют на 0,75%, капитализация горнодобывающей компании BHP растет на 0,1%.

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в четверг после падения накануне на данных о росте добычи в США до максимума за три с половиной года.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск составляет $83,36 за баррель, что на 9 центов (0,11%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $1,44 (1,7%) - до $83,45 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 19 центов (0,24%) и составили $79,19 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на $1,61 (2%) - до $79,38 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,96 млн баррелей, запасы бензина снизились на 262 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 296 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали сокращения запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, и сохранения резервов дистиллятов на прежнем уровне.

Тем временем добыча нефти в Штатах на минувшей неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,7 млн б/с. Это рекордный показатель с марта 2020 года.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, снизились на 837 тыс. баррелей после роста на 159 тыс. баррелей неделей ранее.

"Несмотря на то, что аналитики ожидают падения предложения во втором полугодии, опасения рецессии и медленное восстановление китайской экономики сейчас сильнее всего влияют на настроение рынка. В более долгосрочной перспективе некоторые ключевые для рынка нефти факторы, влияющие на цены, сигнализируют об ухудшении ситуации, и розничные инвесторы действуют с осторожностью", - написал Майкл Холл из Spectrum Markets.