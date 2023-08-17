"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ConocoPhillips

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций нефтяной компании ConocoPhillips с прогнозной стоимостью на уровне $150 за штуку, говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Мы отмечаем разумный подход к инвестированию, высокий свободный денежный поток и возврат средств акционерам через дивиденды и обратные выкупы, - указывают эксперты. - При этом понижаем оценку прибыли на 2023 год с $9,86 до $9,38 на фоне результатов за 2К23 (EPS оказалась ниже нашей оценки на $0,48); сохраняем прогноз на 2024 год выше консенсуса - $10,49 против $9,65".

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