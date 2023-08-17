Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых сигналов

Москва. 17 августа. Доллар США чуть подрастает, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен в ожидании новых заметных сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,7775 руб./$1 (+11,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,93 руб. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,4 коп. - до 12,936 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях отсутствия ярких сигналов, способных повлиять на его динамику. Инвесторы уже в основном отреагировали на информацию о повышении Банком России ключевой ставки на 350 базисных пунктов (б.п.), до 12%. Накануне нацвалюта заметно укреплялась в ожидании официальной информации о возможных мерах правительства РФ по стабилизации курса. При этом мировые рынки капитала в четверг утром в основном слегка снижаются, нефтяные котировки едва заметно колеблются, не давая рублю стимулов к заметному движению.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,47 за баррель, что на 0,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,32 за баррель, что на 0,06% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали статданные, корпоративные отчеты и протокол июльского заседания Федеральной резервной системы.

Протокол последнего заседания Федрезерва, на котором ключевая процентная ставка была повышена до максимальных за 22 года 5,25-5,5%, показал, что "многие участники заседания продолжают наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

В результате доходность 10-летних гособлигаций США подскочила до 4,27%, обновив максимум с июня 2008 года.

"Федрезерв хочет высказываться в жесткой форме по поводу инфляции, но очевидно, что с подъемом ставки они закончили, - написал управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс. - Этот протокол не является сигналом возврата к резким повышениям ставки".

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,61%, китайский CSI300 снижается на 0,05%, гонконгский Hang Seng - на 0,14%, южнокорейский Kospi - на 0,63%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,61%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,05%.