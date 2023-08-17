Текущее снижение котировок нефти может завершиться ближе к $82/барр. - БКС Экспресс

Текущее коррекционное падение котировок нефти марки Brent может завершиться на подходе к уровню $82 за баррель, сообщается в комментарии аналитиков БКС Экспресс.

"Цены на нефть на текущей неделе продолжают падать после семи недель роста. Цена WTI опустилась ниже $80 за баррель. Тем не менее пока это скорее коррекция, а не разворот на прежние минимумы. Технически цена нефти марки Brent отступает от верхней границы боковика $72-88 за баррель, формирующегося в 2023 году. Она подбирается к поддержке 200-дневной скользящей средней. Повода для закрепления ниже $82-82,5 пока не прослеживается, - отмечают эксперты портала. - Спрос на нефть в мире летом складывается рекордный (по данным МЭА), страны ОПЕК+ балансируют, сокращая добычу. В США стратегические запасы нефти остаются в районе минимумов за 40 лет, но Штаты наращивают добычу".

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