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16 августа 2023 года 19:50

Рубль вечером ускорил темпы роста и по итогам среды уверенно укрепился к основным валютам в ожидании новых мер властей РФ по стабилизации курса

Москва. 16 августа. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль заметно вырос к бивалютной корзине в ожидании новых мер со стороны российских властей по стабилизации курса.

Курс доллара США составил 94,67 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,43 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 103,2 руб./EUR1, подешевев на 2,8 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,6 рубля - до 98,5 руб. Курс китайского юаня снизился на 35,2 копейки - до 12,9 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к основным валютам по итогам торгов среды в ожидании новостей о дальнейших мерах правительства РФ по стабилизации курса. Накануне Банк России повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов (б.п.), до 12%, позднее стало известно, что российские власти обсуждают с экспортерами стабилизацию рубля, в том числе изучают возможность возврата к обязательной продаже валютной выручки.

Профильные ведомства и ЦБ РФ обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее), сообщили "Интерфаксу" три источника, участвующих в обсуждении.

По данным одного из них, в понедельник прошла встреча крупных экспортеров с руководством правительства, ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго. Целью был поиск мер для стабилизации ситуации с курсом рубля.

На этой встрече представители министерств и центробанка попросили компании активизировать продажу валюты на рынке, а также отчитаться об объемах этих продаж. Помимо этого, как сообщил один из собеседников "Интерфакса", встал вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании "посредников". В этой связи, по его данным, обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей.

Если эти меры не дадут эффекта к концу недели, то власти готовы вернуть механизм продажи валютной выручки на внутреннем рынке, заявили три собеседника "Интерфакса", знакомых с обсуждением вопроса. Базовым вариантом в этом случае является возврат к продаже от 70% до 90% валютной выручки в течение трех месяцев после вывоза товара.

Кроме этой меры рассматривается запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна мера - запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Экспортеры, уклоняющиеся от возвращения выручки, могут столкнуться с ограничением предэкспортного финансирования, субсидий и мер поддержки, уточнили источники.

Россия может вернуть часть мер валютного контроля, чтобы остановить процесс ослабления рубля, также сообщило во вторник агентство Bloomberg ссылкой на неназванные источники. В частности, на совещании властей с экспортерами в понедельник обсуждалось предложение вернуть норму об обязательной продаже валютной выручки, отмечает агентство. По данным некоторых источников Bloomberg, прогресса в этом вопросе достигнуто не было, еще одно совещание может пройти позже на этой неделе.

Совет директоров Банка России во вторник принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа на 350 б.п., до 12,00% годовых с целью ограничения рисков для ценовой стабильности.

Сразу после заседания ЦБ не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, в заявлении по его итогам осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Позднее ЦБ дал дополнительный комментарий, в котором допустил дальнейшее повышение ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки", - заявил Банк России.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, по итогам среды рубль уверенно вырос как к доллару, так и к евро. Укреплению российской валюты способствовали сообщения со ссылками на ряд источников, включая издание Financial Times и различные информационные агентства, о том, что российские власти обсуждают возможность возвращения обязательной продажи доли валютной выручки экспортерами, а также другие меры, включая ограничения на выплаты дивидендов за рубеж.

"Хотя вчерашнее повышение ставки Банком России до 12% в моменте помогло рублю, в условиях ограничений на движение капитала этот инструмент может действовать на курс с лагом, так что в ближайшей перспективе эффект от него будет не столь заметен. В целом действия ЦБ на этой неделе в какой-то степени идут вразрез с риторикой представителей регулятора на пресс-конференции в прошлую пятницу. Возросший уровень неопределенности относительно дальнейших действий властей способствует росту волатильности как в валютных парах, так и на рынке акций, который на фоне укрепления рубля и сообщений о возможном введении мер для поддержки курса российской валюты демонстрировал в среду заметное снижение", - говорит Беспалов.

"В среду, 16 августа, российский рубль продолжил восстановление. Инвесторы принимают решения на ожиданиях: в правительстве сегодня вечером должны обсудить аспект ограничений на движение капитала. Если власти согласуют рамки валютного контроля, рубль сможет окрепнуть. Если решений принято не будет, курсы быстро отыграют сегодняшний импульс в обратную сторону", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Российская валюта сегодня активно укреплялась. Котировки вернулись в районе 95 по отношению к доллару США. Инвесторы с лагом отреагировали на повышение ставки регулятором до 12%. Кроме того, на рынке существуют ожидания относительно дополнительных мер поддержки Банком России, например, контроль за перемещением капитала, повышение доли реализации валютной выручки российскими экспортерами. Ранее об идее ввода контроля за движением капитала говорил Bloomberg, ссылаясь на свои источники", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

Цены на нефть вновь начали снижаться вечером в среду, несмотря на данные о резком падении запасов в США на прошлой неделе. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 МСК подешевели на 0,13% - до $84,78 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,25% - до $80,79 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,96 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения на 2,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 262 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 296 тыс. баррелей, до 115,74 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 1,1 млн баррелей и падение по дистиллятам на 500 тыс. баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, снизились на 837 тыс. баррелей после роста на 159 тыс. баррелей неделей ранее.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 августа на 71,72 копейки, до 96,7045 руб./$1, и уменьшил курс евро на 91,45 копейки, до 105,6591 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду опустился на 85,59 копейки по отношению ко вторнику и составил 96,5397 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 1,0144 рубля и составил 96,2824 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 640,262 млн, из которых $337,019 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 303,243 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 74,8 копейки, до 105,7349 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,1741 рубля, до 105,2435 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR591,415 млн, из которых EUR156,229 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR435,186 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 августа поднялась на 18 базисных пунктов - до 8,69% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в среду на 12 базисных пунктов - до 8,37% годовых, на 3 месяца поднялась относительно вторника на 5 базисных пунктов - до 7,75% годовых, на 6 месяцев увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,6% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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