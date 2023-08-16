Индекс Мосбиржи упал в среду более чем на 2%, индекс РТС вырос благодаря укреплению рубля

Москва. 16 августа. Рублевые цены российских акций и индекс Мосбиржи заметно упали по итогам основных торгов среды под давлением негативных сигналов, поступавших с мировых рынков капитала; при этом индекс РТС вырос благодаря укреплению рубля после повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном заседании, а также на фоне ожиданий участниками рынка новых мер валютного регулирования.

К 18:50 МСК индекс Мосбиржи составил 3049,46 пункта (-2,11%), индекс РТС - 1014,61 пункта (+0,44%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 4,8%. Доллар США к этому моменту опустился до 94,64 руб./$1 (-2,45 рубля к закрытию вторника).

Подешевели обыкновенные акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,6%, "префы" потеряли в цене 3,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-3,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7%, "префы" снизились в цене на 1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,5%) и TCS Group (MOEX: TCSG) (-3,4%).

Лучше рынка чувствовали себя обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург (MOEX: BSPB) (+9,2%) и депозитарные расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+5,8%) благодаря корпоративным новостям. В частности, наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" 17 августа в рамках подготовки к внеочередному собранию акционеров планирует дать рекомендации по размеру дивидендов за I полугодие 2023 года.

HeadHunter (HH) во II квартале 2023 года нарастил выручку на 78% - до 7 млрд рублей, говорится в финансовом отчете компании. На РФ пришлось 6,5 млрд рублей выручки. Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде увеличилась в 2,5 раза - до 4,13 млрд рублей. Рентабельность скорр. EBITDA составила 58,7% против 42,4% во II квартале 2022 года. Скорр. чистая прибыль HH по итогам отчетного периода составила 3 млрд рублей против 961 млн рублей годом ранее. Рост доходов в компании связывают с ростом спроса на соискателей, который повлек за собой увеличение количества платящих клиентов и потребления, а также с эффектом низкой базы II квартала 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к снижению российских акций способствовали как внешние, так и внутренние негативные факторы. В частности, одним из основных факторов падения рублевых цен акций выступал укрепляющийся рубль, который в свою очередь отыгрывал как объявленное накануне ЦБ РФ повышение ключевой ставки до 12% годовых, так и сформировавшиеся на рынке ожидания возможного объявления новых мер валютного регулирования. Кроме того, свою негативную роль играла и отмечаемая третий день подряд нестабильность мировых рынков капитала.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона упали в среду вслед за Уолл-стрит на фоне усиливающихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Сигналы ослабления китайской экономики и отсутствие ощутимых мер поддержки со стороны Пекина также негативно сказались на настрое трейдеров. Европейские фондовые площадки, заметно упавшие накануне, в середине недели продолжают снижаться (на 0,1-0,5%), но негативная динамика в целом уже не такая сильная, как днем ранее.

В свою очередь фондовые индексы США не показывают единой динамики в начале торгов в среду, инвесторы оценивают статданные, корпоративные отчеты и ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Негативным фактором для американского рынка акций выступает рост доходности 10-летних государственных облигаций США, которая приближается к максимуму с 2008 года на опасении увеличения выпуска госбондов и опасениях новых повышений ставки ФРС.

Министерство торговли США сообщило в среду, что число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в июле, выросло на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,452 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в июне количество новостроек равнялось 1,398 млн, а не 1,434 млн, как было объявлено ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали повышение показателя до 1,448 млн с объявленного ранее июньского уровня.

Объем промышленного производства в Штатах в июле вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за полгода. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,3%. Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 0,5% в помесячном сравнении, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Цены на нефть плавно снижаются вечером в среду, несмотря на публикацию данных о резком падении запасов в США на прошлой неделе. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск подешевели на 0,13% - до $84,78 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени понизились на 0,22% - до $80,81 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,96 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения на 2,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 262 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 296 тыс. баррелей, до 115,74 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 1,1 млн баррелей и падение по дистиллятам на 500 тыс. баррелей. Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, снизились на 837 тыс. баррелей после роста на 159 тыс. баррелей неделей ранее.