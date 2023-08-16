Цены евробондов РФ почти не изменились в среду на фоне небольшого повышения котировок UST

Москва. 16 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций за редким исключением почти не изменились в среду на фоне небольшого повышения котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также почти не изменились для подавляющего большинства выпусков евробондов РФ.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились относительно предыдущего торгового дня, остались на отметке 66,84% от номинала (доходность поднялась на 0,3 базисного пункта - до 9,57% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за день на 3,2 базисного пункта - до 67,99% от номинала (их доходность увеличилась на 0,8 базисного пункта и составила 9,16% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 1,2 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился в цене на 0,3 базисного пункта - до 40,33% от номинала (его доходность повысилась на 0,5 базисного пункта и составила 13,36% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 0,7 базисного пункта - до 56,25% от номинала (их доходность выросла на 2,6 базисного пункта - до 27,74% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 0,1 базисного пункта - до 52,26% от номинала (доходность выросла на 1,9 базисного пункта и составила 23,09% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году увеличились на 0,6 базисного пункта - до 48,32% от номинала (их доходность увеличилась на 0,9 базисного пункта, составив 20,04% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году поднялся в цене на 0,7 базисного пункта, подорожав до 92,47% от номинала (его доходность выросла на 351,1 базисного пункта и составила 104,75% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году упала на 47,6 базисного пункта, составив 66,53% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 августа оставалась спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду небольшое повышение в ожидании публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Министерство торговли США сообщило в среду, что число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в июле, выросло на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,452 млн в пересчете на годовые темпы.

Согласно пересмотренным данным, в июне количество новостроек равнялось 1,398 млн, а не 1,434 млн, как было объявлено ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали повышение показателя до 1,448 млн с объявленного ранее июньского уровня.

Между тем количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в июле, повысилось на 0,1% - до 1,442 млн в пересчете на годовые темпы по сравнению с пересмотренными 1,441 млн месяцем ранее. Аналитики предполагали, что число разрешений вырастет до 1,463 млн.

Тем временем объем промышленного производства в Штатах в июле вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за полгода. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,3%.

Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 0,5% в помесячном сравнении, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Вечером в среду ожидается публикация протокола прошлого заседания Федрезерва, на котором ключевая процентная ставка была повышена на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%.