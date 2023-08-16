Стоимость акций Globaltrans может вырасти еще на 10-20% в текущем году - Freedom Finance Global

Стоимость акций Globaltrans может вырасти еще на 10-20% в текущем году, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Финансовые показатели компании в прошлом году росли высокими темпами на фоне переориентации экспортных потоков РФ на восточное направление и увеличения объемов ж/д перевозок. В текущем году компания перестала раскрывать операционные и финансовые результаты, но они опять должны были вырасти, ведь по информации РЖД объем перевозок грузов в январе-июле увеличился на 1,8% г/г, объемы перевозок в полувагонах за тот же период времени выросли на 1,5%г/г, а перевозки контейнеров в первом полугодии 2023 года прибавили 12,2% г/г. На этом фоне СД может принять решение о выплате дивидендов после завершения процесса редомициляции", - пишет эксперт.

Дивидендная политика компании предусматривает выплаты от 30% до 50% FCF в зависимости от долговой нагрузки, напоминает Чернов. В текущем году информация о FCF устарела, но компания анонсировала выпуск операционных результатов за первое полугодие 2023г в конце текущего месяца, а именно 29 августа, поэтому в скором времени вопрос может быть решен и инвесторы узнают примерные ожидания по размеру дивидендных выплат.

"До конца текущего года акции компании наверняка продолжат рост, так как мы ожидаем дальнейшее увеличение ее операционных показателей, - считает аналитик инвесткомпании. - Положительный исход вопроса и редомициляция ускорят подорожание акций, а публикация финансовых показателей за первое полугодие в конце месяца сделает компанию более открытой для инвесторов, что увеличит ее инвестиционную привлекательность и даст ориентиры по дивидендным выплатам, которые могут превзойти двузначную доходность на фоне роста финансовых показателей за последние 12-15 месяцев. По нашим прогнозам, стоимость акций Globaltrans в текущем году может вырасти еще на 10-20%".

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