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16 августа 2023 года 15:40

Рубль днем уверенно растет к основным валютам в ожидании новых мер властей РФ по стабилизации курса

Москва. 16 августа. Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже в среду днем, рубль активно повышается к бивалютной корзине в ожидании новых мер со стороны российских властей по стабилизации курса.

Курс доллара США составил 95,88 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,21 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,72 руб./EUR1, подешевев на 1,3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,25 рубля - до 99,86 руб. Курс китайского юаня снизился на 17,6 копейки - до 13,08 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется к основным валютам в ходе дневных торгов среды в ожидании новостей о дальнейших мерах правительства РФ по стабилизации курса. Накануне Банк России повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов (б.п.), до 12%, позднее стало известно, что российские власти обсуждают с экспортерами стабилизацию рубля, изучают возврат обязательной продажи валютной выручки.

Профильные ведомства и ЦБ РФ обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее), сообщили "Интерфаксу" три источника, участвующих в обсуждении.

По данным одного из них, в понедельник прошла встреча крупных экспортеров с руководством правительства, ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго. Целью был поиск мер для стабилизации ситуации с курсом рубля.

На этой встрече представители министерств и центробанка попросили компании активизировать продажу валюты на рынке, а также отчитаться об объемах этих продаж. Помимо этого, как сообщил один из собеседников "Интерфакса", встал вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании "посредников". В этой связи, по его данным, обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей.

Если эти меры не дадут эффекта к концу недели, то власти готовы вернуть механизм продажи валютной выручки на внутреннем рынке, заявили три собеседника "Интерфакса", знакомых с обсуждением вопроса. Базовым вариантом в этом случае является возврат к продаже от 70% до 90% валютной выручки в течение трех месяцев после вывоза товара.

Кроме этой меры, рассматривается запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна мера - запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Экспортеры, уклоняющиеся от возвращения выручки, могут столкнуться с ограничением предэкспортного финансирования, субсидий и мер поддержки, уточнили источники.

Россия может вернуть часть мер валютного контроля, чтобы остановить процесс ослабления рубля, также сообщило во вторник агентство Bloomberg ссылкой на неназванные источники. В частности, на совещании властей с экспортерами в понедельник обсуждалось предложение вернуть норму об обязательной продаже валютной выручки, отмечает агентство. По данным некоторых источников Bloomberg, прогресса в этом вопросе достигнуто не было, еще одно совещание может пройти позже на этой неделе.

Совет директоров Банка России во вторник принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа на 350 б.п., до 12,00% годовых с целью ограничения рисков для ценовой стабильности.

Сразу после заседания ЦБ не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, в заявлении по его итогам осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Позднее ЦБ дал дополнительный комментарий, в котором допустил дальнейшее повышение ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки", - заявил Банк России.

"Во вторник на валютном рынке была повышенная волатильность. Перед раскрытием итогов заседания ЦБ РФ курс пары "доллар-рубль" в моменте опускался к 95 руб./$1. Тем не менее рынок, помимо повышения ключевой ставки, во многом ожидал дополнительных действий по стабилизации курса, которые регулятор не анонсировал. В результате курс возвращался к 99 руб./$1, но по итогам дня рубль все же укрепился на фоне сообщений СМИ, что регуляторные меры сейчас подготавливаются. В ближайшее время курсовая волатильность может остаться повышенной, но в целом потенциал возврата курса выше 101 руб./$1 пока видится ограниченным", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Само по себе вчерашнее решение ЦБ РФ не смогло развернуть рубль на укрепление. Он довольно быстро отошел от максимальных значений дня и вновь начал слабеть. Уже к вечеру агентство Bloomberg сообщило, что Россия может частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы остановить падение рубля. Возвращение обязательной продажи экспортной выручки, согласно источникам агентства, обсуждалось на совещании правительства и экспортеров. Однако никакого прорыва достигнуто не было. Однако на конец текущей недели назначена еще одна встреча по данному вопросу. Новость помогла рублю укрепиться", - подчеркивает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Перспектива активизации экспортеров на фоне готовности властей предпринимать действия для поддержания позиций рубля, на наш взгляд, будет способствовать остыванию валютного рынка. Сегодня ждем, что курс доллара останется в диапазоне 95-100 руб., но будет находиться под давлением. Вероятность отката в ближайшие дни доллара к 90-93 руб. мы по-прежнему оцениваем как весьма высокую, не исключаем ухода американской валюты "под" отметку 90 руб. в случае запуска властями действенных мер по поддержке рубля и/или появления заметного навеса предложения валюты со стороны экспорта", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"Участники валютного рынка ждут новостей о возможных новых мерах поддержки рубля, которые по появившейся вчера информации могут включать контроль за капиталом и возвращение к обязательной продаже части валютной выручки экспортерами. Ключевые краткосрочные уровни для валютных пар "доллар-рубль", "евро-рубль" и "юань-рубль" расположены у 93,85 руб., 102,75 руб. и 12,90 руб. соответственно", - говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть растут днем в среду перед публикацией официальных данных о запасах в США. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,31% - до $85,15 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,38% - до $81,39 за баррель.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 11 августа, упали на 6,195 млн баррелей, говорится в отчете Американского института нефти (API), опубликованном в ночь со вторника на среду. Минэнерго озвучит официальные данные в среду, в 17:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей и практически не ждут изменения запасов дистиллятов.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает сокращение запасов нефти на 2,32 млн баррелей, бензина - на 1,26 млн баррелей, дистиллятов - на 473 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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